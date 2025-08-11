Рейтинг@Mail.ru
Совбез обсудил ужесточение ответственности за техногенные катастрофы
17:04 11.08.2025
Совбез обсудил ужесточение ответственности за техногенные катастрофы
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Совет безопасности России в конце июля обсудил ужесточение ответственности за нарушения, повлекшие техногенные катастрофы на море, в том числе ЧП с танкерами "Волгонефть" в Керченском проливе, когда произошел разлив мазута, сообщил в интервью "Российской газете" помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, постоянный член СБ Николай Патрушев. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 25 июля предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. По этому вопросу докладывал Патрушев. "Среди прочего речь шла об усилении экологического контроля и ужесточении ответственности за нарушения, допущенные при осуществлении морской деятельности, которые привели к возникновению техногенных катастроф", - сказал Патрушев в интервью изданию. По его словам, "в том числе" имелась в виду и авария с танкерами "Волгонефть" в Керченском проливе. "По нашим данным, почти половина всех аварийных случаев в море связана с техническими неисправностями судов. Поэтому строительство и модернизация гражданского флота находятся на особом контроле Морской коллегии. С целью обновления как военного, так и гражданского флота, а также судостроительных мощностей правительством страны недавно принята Стратегия развития судостроительной промышленности до 2035 года. В настоящее время готовится план ее реализации", - добавил помощник президента. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Совбез обсудил ужесточение ответственности за техногенные катастрофы

Патрушев: Совбез обсудил ужесточение ответственности за техногенные катастрофы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Совет безопасности России в конце июля обсудил ужесточение ответственности за нарушения, повлекшие техногенные катастрофы на море, в том числе ЧП с танкерами "Волгонефть" в Керченском проливе, когда произошел разлив мазута, сообщил в интервью "Российской газете" помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, постоянный член СБ Николай Патрушев.
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 25 июля предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. По этому вопросу докладывал Патрушев.
"Среди прочего речь шла об усилении экологического контроля и ужесточении ответственности за нарушения, допущенные при осуществлении морской деятельности, которые привели к возникновению техногенных катастроф", - сказал Патрушев в интервью изданию. По его словам, "в том числе" имелась в виду и авария с танкерами "Волгонефть" в Керченском проливе.
"По нашим данным, почти половина всех аварийных случаев в море связана с техническими неисправностями судов. Поэтому строительство и модернизация гражданского флота находятся на особом контроле Морской коллегии. С целью обновления как военного, так и гражданского флота, а также судостроительных мощностей правительством страны недавно принята Стратегия развития судостроительной промышленности до 2035 года. В настоящее время готовится план ее реализации", - добавил помощник президента.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
