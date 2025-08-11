Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости и Одноклассники запускают проект "Это Россия, детка!"
11.08.2025
РИА Новости и Одноклассники запускают проект "Это Россия, детка!"
РИА Новости и Одноклассники запускают проект "Это Россия, детка!"
С 11 по 25 августа РИА Новости совместно с социальной сетью Одноклассники запускает специальный проект о туризме в самой красивой стране — России.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. С 11 по 25 августа РИА Новости совместно с социальной сетью Одноклассники запускает специальный проект о туризме в самой красивой стране — России.Проект под названием "Это Россия, детка!"приглашает пользователей в большое виртуальное путешествие — от карельских озёр до берегов Тихого океана.Каждый день в нашем спецпроекте будут выходить несколько материалов, они образуют единый маршрут сквозь города, горы, степи и вулканы. Мы собрали десятки статей, чтобы показать страну во всём многообразии: древние крепости Выборга, золотые купола Суздаля, тёплый песок Черноморья, хрустальный лёд Байкала и огненное сердце Камчатки. Вместе мы откроем новые гастрономические шедевры, найдём тропы к самым необычным местам, узнаем, где увидеть китов, а где — северное сияние.А ещё в сообществе РИА Новости в Одноклассниках пройдёт фотоконкурс. Чтобы участвовать, достаточно поделиться фото в комментариях под нашим постом в ОК и рассказать историю снимка. Лучшие работы будут опубликованы в официальных соцсетях РИА Новости. Авторы трёх самых ярких кадров получат призы от Одноклассников — функцию "Всё включено" на месяц.Итоги конкурса будут подведены 25 августа.
2025
РИА Новости и Одноклассники запускают проект "Это Россия, детка!"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. С 11 по 25 августа РИА Новости совместно с социальной сетью Одноклассники запускает специальный проект о туризме в самой красивой стране — России.
Проект под названием "Это Россия, детка!"приглашает пользователей в большое виртуальное путешествие — от карельских озёр до берегов Тихого океана.
Каждый день в нашем спецпроекте будут выходить несколько материалов, они образуют единый маршрут сквозь города, горы, степи и вулканы. Мы собрали десятки статей, чтобы показать страну во всём многообразии: древние крепости Выборга, золотые купола Суздаля, тёплый песок Черноморья, хрустальный лёд Байкала и огненное сердце Камчатки. Вместе мы откроем новые гастрономические шедевры, найдём тропы к самым необычным местам, узнаем, где увидеть китов, а где — северное сияние.
А ещё в сообществе РИА Новости в Одноклассниках пройдёт фотоконкурс. Чтобы участвовать, достаточно поделиться фото в комментариях под нашим постом в ОК и рассказать историю снимка. Лучшие работы будут опубликованы в официальных соцсетях РИА Новости. Авторы трёх самых ярких кадров получат призы от Одноклассников — функцию "Всё включено" на месяц.
Итоги конкурса будут подведены 25 августа.
