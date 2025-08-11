В ЦАМТО оценили последствия санкций Трампа для ОПК России

Рейтинг@Mail.ru
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия, несмотря на санкции и новые тарифы, по-прежнему занимает уверенное второе место в мире по экспорту вооружений и военной техники, рост продукции ОПК позволяет использовать ее для исполнения экспортных контрактов, заявил РИА Новости руководитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. "Сегодня экспорт оружия рассматривается прежде всего как экспорт безопасности, и для абсолютного большинства государств, намеренных проводить самостоятельную политику, как внутреннюю, так и внешнюю, очевидны преимущества закупок российских вооружений. Сегодня Российская Федерация по-прежнему уверенно занимает второе место в мире по объему оружейного экспорта, и хотя статистика экспортных контрактов, как впрочем и статистика оборонного производства России, закрыта по вполне понятным соображениям, поскольку идет СВО и глобальное противостояние России и Запада", - заявил Коротченко. По его словам, очевиден и другой вывод. "Рост в разы производства ведущих предприятий российского ОПК позволяет наряду с обеспечением поставок для российских вооруженных сил часть мощностей использовать в том числе для исполнения контрактов для покупателей российского оружия за рубежом. Ключевую роль в проведении всего цикла работы в данном направлении выполняет Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству совместно с "Рособоронэкспортом", - сказал глава ЦАМТО. Он отметил, что в условиях ведения администрацией 47-го президента США Дональда Трампа различного рода пошлин и других мер экономического давления на страны-покупателей российских углеводородов для стран глобального Юга становится совершенно очевидным необходимость совместного противодействия указанным шагам со стороны Вашингтона. Об этом свидетельствует позиция таких стран, как, например, Китай, Индия, Бразилия и ряд других. "Россия, невзирая на меры давления как на нее, так и ее партнеров, успешно реализует ряд крупных экспортных контрактов, в частности, поставку пяти полковых систем ЗРС С-400", - сказал Коротченко. Он подчеркнул, что квалификация, уровень подготовки, потенциал ФСВТС сегодня представляет пример с точки зрения государственного подхода к выполнению поручения президента России. "Мы можем констатировать, что российское оружие, прошедшее обкатку в реальных условиях высокотехнологичной войны, где нам противостоят все без исключения виды западных вооружений, которыми располагает ВСУ, позволило внести в конструкцию российских образцов вооружений ряд новшеств, дополнений и модернизаций, полученных в условиях реального боевого опыта. В этом плане есть все основании ожидать, что после завершения специальной военной операции, наряду с уже существующими контрактами, Россия получит огромное конкурентное преимущество по сравнению с западными странами в упрочнении и продвижении позиций нашей страны на мировом рынке вооружений", - сказал руководитель ЦАМТО.
В ЦАМТО оценили последствия санкций Трампа для ОПК России

Коротченко: санкции Трампа не сместят Россию со второго места в мире в сфере ВТС

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев во время посещения АО "Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского"
Дмитрий Медведев во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев во время посещения АО "Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского". Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия, несмотря на санкции и новые тарифы, по-прежнему занимает уверенное второе место в мире по экспорту вооружений и военной техники, рост продукции ОПК позволяет использовать ее для исполнения экспортных контрактов, заявил РИА Новости руководитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Сегодня экспорт оружия рассматривается прежде всего как экспорт безопасности, и для абсолютного большинства государств, намеренных проводить самостоятельную политику, как внутреннюю, так и внешнюю, очевидны преимущества закупок российских вооружений. Сегодня Российская Федерация по-прежнему уверенно занимает второе место в мире по объему оружейного экспорта, и хотя статистика экспортных контрактов, как впрочем и статистика оборонного производства России, закрыта по вполне понятным соображениям, поскольку идет СВО и глобальное противостояние России и Запада", - заявил Коротченко.
Военная техника во время военного парада - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В ЦАМТО дали прогноз военного экспорта после окончания СВО
17 марта, 07:11
По его словам, очевиден и другой вывод.
"Рост в разы производства ведущих предприятий российского ОПК позволяет наряду с обеспечением поставок для российских вооруженных сил часть мощностей использовать в том числе для исполнения контрактов для покупателей российского оружия за рубежом. Ключевую роль в проведении всего цикла работы в данном направлении выполняет Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству совместно с "Рособоронэкспортом", - сказал глава ЦАМТО.
Он отметил, что в условиях ведения администрацией 47-го президента США Дональда Трампа различного рода пошлин и других мер экономического давления на страны-покупателей российских углеводородов для стран глобального Юга становится совершенно очевидным необходимость совместного противодействия указанным шагам со стороны Вашингтона. Об этом свидетельствует позиция таких стран, как, например, Китай, Индия, Бразилия и ряд других.
Российский истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В ЦАМТО рассказали о мировом экспорте оружия
17 марта, 07:17
"Россия, невзирая на меры давления как на нее, так и ее партнеров, успешно реализует ряд крупных экспортных контрактов, в частности, поставку пяти полковых систем ЗРС С-400", - сказал Коротченко.
Он подчеркнул, что квалификация, уровень подготовки, потенциал ФСВТС сегодня представляет пример с точки зрения государственного подхода к выполнению поручения президента России.
"Мы можем констатировать, что российское оружие, прошедшее обкатку в реальных условиях высокотехнологичной войны, где нам противостоят все без исключения виды западных вооружений, которыми располагает ВСУ, позволило внести в конструкцию российских образцов вооружений ряд новшеств, дополнений и модернизаций, полученных в условиях реального боевого опыта. В этом плане есть все основании ожидать, что после завершения специальной военной операции, наряду с уже существующими контрактами, Россия получит огромное конкурентное преимущество по сравнению с западными странами в упрочнении и продвижении позиций нашей страны на мировом рынке вооружений", - сказал руководитель ЦАМТО.
Посетители на выставке вооружений - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Продажа оружия стала рекордной после холодной войны, заявили в ЦАМТО
17 марта, 07:22
 
Россия США Игорь Коротченко Дональд Трамп ЦАМТО Рособоронэкспорт Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) С-400 «Триумф»
 
 
