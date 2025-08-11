https://ria.ru/20250811/rossija-2034527861.html

Россия и США могут предложить Украине федерализацию, заявил Яковенко

Россия и США могут предложить Украине федерализацию, заявил Яковенко - РИА Новости, 11.08.2025

Россия и США могут предложить Украине федерализацию, заявил Яковенко

Россия и США могут предложить Владимиру Зеленскому федерализацию с правом регионов развивать исторические связи с РФ, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 11.08.2025

в мире

россия

украина

сша

владимир зеленский

владимир путин

александр яковенко

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия и США могут предложить Владимиру Зеленскому федерализацию с правом регионов развивать исторические связи с РФ, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Важнейшим элементом плана, который будет предложен Москвой и Вашингтоном Владимиру Зеленскому, для этого его оставляют американцы, может стать федерализация, децентрализация, дающая право регионам развивать в том числе исторические связи с Россией, не говоря уже о том, что экономически существовать, если не выживать, Украина сможет только в сотрудничестве с Россией", - говорится в его статье "Внешнеполитический вызов Аляски" на сайте ria.ru. По мнению Яковенко, урегулирование конфликта на Украине, давно проигранным Западом, отходит на второй план в отношениях между США и Россией - это не более чем препятствие на пути их нормализации. "Нет смысла забегать вперед и гадать, о чем лидеры двух стран договорятся на Аляске. Но очевидно одно - за прекращение огня Украине придется заплатить мирным договором с признанием новых границ, который придется заключать быстро. Без прочного мира не будет экономического восстановления Украины, что дает американцам мощный рычаг в деле позитивной трансформации ее государственности, отказа от культа ненависти и ведения дел с мотивированными радикалами", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что у Киева не остается никаких надежд на "репарации" и на российские замороженные активы, которые вернут, чтобы "мы оставались в долларовой системе, как снимут и санкции, чтобы получить доступ к нашей экономике". Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

россия

украина

сша

2025

