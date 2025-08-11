https://ria.ru/20250811/rospotrebnadzor-2034492045.html

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе сезонной репы для организма

В Роспотребнадзоре рассказали о пользе сезонной репы для организма

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Употребление сезонной репы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, способствует детоксикации организма и поддержке пищеварения, укрепляет иммунитет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В Роспотребнадзоре уточнили, что с окончанием лета и приближением осени на столах появляется множество сезонных овощей, среди которых особое место занимает репа. Этот овощ содержит витамин C, витамины группы B, калий, кальций, фосфор. "Благодаря высокому содержанию витамина C репа помогает организму эффективно бороться с простудами и вирусами. Клетчатка, содержащаяся в репе, способствует нормализации работы кишечника и улучшает пищеварение", - сообщили в ведомстве. Также репа обладает легким мочегонным эффектом, что способствует выведению токсинов и шлаков из организма, пояснили там. "Регулярное употребление репы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний: калий и другие полезные вещества помогают поддерживать нормальное давление и уровень холестерина", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что при употреблении в сыром виде репа сохраняет больше витаминов и питательных веществ, особенно витамина C. Она обладает приятной хрустящей текстурой и может добавить свежести в салаты. "Приготовленная репа становится более мягкой и легче усваивается организмом, что может быть полезно для людей с чувствительным желудком. Парение помогает уменьшить горечь, которая может присутствовать в сыром корнеплоде", - пояснили в ведомстве. В Роспотребнадзоре уточнили, что при выборе репы стоит обращать внимание на ее внешний вид: корнеплоды должны быть плотными, без повреждений и гнили. Хранить ее лучше в прохладном, темном месте, чтобы она дольше сохраняла свои полезные свойства.

