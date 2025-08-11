https://ria.ru/20250811/robotizatsiya-2034617531.html
Челябинская область и Белоруссия могут сотрудничать в сфере роботизации
2025-08-11T16:23:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
челябинская область
минск
алексей текслер
александр лукашенко
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Челябинская область и Белоруссия могут сотрудничать в сфере роботизации промышленности, заявил губернатор российского региона Алексей Текслер. "Челябинская область является сегодня лидером в стране в сфере промышленной роботизации. У нас работают предприятия, которые производят роботов, интеграторы. На базе челябинского университета созданы соответствующие кафедры, которые готовят специалистов, есть центры компетенций, которые помогают делать аудит и внедрять промышленную робототехнику на любых промышленных предприятиях. Мы сегодня об этом говорили – у нас хороший потенциал сотрудничества", - сказал Текслер журналистам по итогам прошедших в понедельник в Минске переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам Текслера, можно привлекать партнеров из Белоруссии "сначала для интеграции в производство наших роботов, а потом, возможно, и для сборки роботов в Республике Беларусь". Он подчеркнул, что задача роста производительности труда – общая и для России, и для Белоруссии. Губернатор рассказал, что на встрече шла речь не только о перспективе сотрудничества в промышленности, промкооперации, но и о развитии взаимодействия в сельском хозяйстве, включая поставки продуктов питания, оборудования для АПК, а также о развитии культурного, гуманитарного сотрудничества, туризма, обмена молодежными делегациями и контактов вузов. В целом он назвал Белоруссию стратегическим партерном для Челябинской области и заявил о хорошей динамике сотрудничества, включая замещение продукции недружественных стран.
