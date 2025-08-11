Рейтинг@Mail.ru
Расчет "Торнадо-С" сорвал ротацию ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/raschet-2034523480.html
Расчет "Торнадо-С" сорвал ротацию ВСУ в зоне спецоперации
Расчет "Торнадо-С" сорвал ротацию ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 11.08.2025
Расчет "Торнадо-С" сорвал ротацию ВСУ в зоне спецоперации
Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск РФ "Запад" сорвал ротацию ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:04:00+03:00
2025-08-11T10:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986558218_0:99:3101:1843_1920x0_80_0_0_24b7cc56d2196736992d3e9e4be8149f.jpg
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск РФ "Запад" сорвал ротацию ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчёт реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" из состава 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады поразил бронеавтомобили и сорвал ротацию группы Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что при разведке расчеты БПЛА выявили движение колонны противника в направлении позиций ВСУ. "Получив координаты цели, расчёты системы "Торнадо-С" оперативно выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Артиллерийские расчеты, используя 300-миллиметровые снаряды, нанесли удары по месту скопления противника и блокировали его дальнейшую смену на позициях. Поражение цели подтвердила разведывательная группа с помощью беспилотного летательного аппарата", - пояснили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250810/boets-2034422477.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986558218_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_c130e2b115f2ccc07dc304755d78a6af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Торнадо-С" сорвал ротацию ВСУ в зоне спецоперации

Расчет "Торнадо-С" группировки "Запад" сорвал ротацию ВСУ в зоне спецоперации

© РИА НовостиБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск РФ "Запад" сорвал ротацию ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчёт реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" из состава 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады поразил бронеавтомобили и сорвал ротацию группы Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Купол о продвижении штурмовых групп в районе Красноармейска - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Боец Купол: ВСУ попадают в клещи российских военных в районе Покровска
10 августа, 12:22
Уточняется, что при разведке расчеты БПЛА выявили движение колонны противника в направлении позиций ВСУ.
"Получив координаты цели, расчёты системы "Торнадо-С" оперативно выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Артиллерийские расчеты, используя 300-миллиметровые снаряды, нанесли удары по месту скопления противника и блокировали его дальнейшую смену на позициях. Поражение цели подтвердила разведывательная группа с помощью беспилотного летательного аппарата", - пояснили в оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала