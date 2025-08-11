https://ria.ru/20250811/raschet-2034523480.html

Расчет "Торнадо-С" сорвал ротацию ВСУ в зоне спецоперации

Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск РФ "Запад" сорвал ротацию ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 11.08.2025

ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск РФ "Запад" сорвал ротацию ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчёт реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" из состава 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады поразил бронеавтомобили и сорвал ротацию группы Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что при разведке расчеты БПЛА выявили движение колонны противника в направлении позиций ВСУ. "Получив координаты цели, расчёты системы "Торнадо-С" оперативно выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Артиллерийские расчеты, используя 300-миллиметровые снаряды, нанесли удары по месту скопления противника и блокировали его дальнейшую смену на позициях. Поражение цели подтвердила разведывательная группа с помощью беспилотного летательного аппарата", - пояснили в оборонном ведомстве.

