На Западе сделали новое заявление о Путине перед саммитом на Аляске
На Западе сделали новое заявление о Путине перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 11.08.2025
На Западе сделали новое заявление о Путине перед саммитом на Аляске
11.08.2025
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Раскол между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским из-за саммита на Аляске стал успехом для Владимира Путина, пишет Rzeczpospolita."Конфликт между администрацией Трампа, Зеленским и европейскими лидерами, — это очень крупный успех для Путина", — говорится в публикации.В понедельник агентство Bloomberg писало, что украинский политик лихорадочно хочет избежать утраты территорий по итогам встречи российского и американского руководства на Аляске.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
