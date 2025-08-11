https://ria.ru/20250811/putin-2034626654.html

На Западе сделали новое заявление о Путине перед саммитом на Аляске

На Западе сделали новое заявление о Путине перед саммитом на Аляске

Раскол между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским из-за саммита на Аляске стал успехом для Владимира Путина, пишет Rzeczpospolita. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Раскол между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским из-за саммита на Аляске стал успехом для Владимира Путина, пишет Rzeczpospolita."Конфликт между администрацией Трампа, Зеленским и европейскими лидерами, — это очень крупный успех для Путина", — говорится в публикации.В понедельник агентство Bloomberg писало, что украинский политик лихорадочно хочет избежать утраты территорий по итогам встречи российского и американского руководства на Аляске.Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

