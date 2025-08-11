https://ria.ru/20250811/putin-2034583038.html

Путин отметил рост промышленного производства в Омской области

Путин отметил рост промышленного производства в Омской области - РИА Новости, 11.08.2025

Путин отметил рост промышленного производства в Омской области

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко отметил рост инвестиций и промышленного производства в регионе. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко отметил рост инвестиций и промышленного производства в регионе. "Инвестиции растут в основной капитал", - сказал Путин в ходе встречи в понедельник. Также президент отметил рост промышленного производства в регионе. "И рост промышленного производства - 3,3 процента, вдвое выше, чем в среднем по Сибири", - подчеркнул Путин.

