Путин отметил рост промышленного производства в Омской области - РИА Новости, 11.08.2025
14:07 11.08.2025
Путин отметил рост промышленного производства в Омской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко отметил рост инвестиций и промышленного производства в регионе.
экономика
россия
омская область
владимир путин
виталий хоценко
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко отметил рост инвестиций и промышленного производства в регионе. "Инвестиции растут в основной капитал", - сказал Путин в ходе встречи в понедельник. Также президент отметил рост промышленного производства в регионе. "И рост промышленного производства - 3,3 процента, вдвое выше, чем в среднем по Сибири", - подчеркнул Путин.
экономика, россия, омская область, владимир путин, виталий хоценко
Экономика, Россия, Омская область, Владимир Путин, Виталий Хоценко
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко отметил рост инвестиций и промышленного производства в регионе.
"Инвестиции растут в основной капитал", - сказал Путин в ходе встречи в понедельник.
Также президент отметил рост промышленного производства в регионе.
"И рост промышленного производства - 3,3 процента, вдвое выше, чем в среднем по Сибири", - подчеркнул Путин.
Мишустин рассказал о развитии Омской области
28 июля, 15:03
Мишустин рассказал о развитии Омской области
28 июля, 15:03
 
ЭкономикаРоссияОмская областьВладимир ПутинВиталий Хоценко
 
 
