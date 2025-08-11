https://ria.ru/20250811/prozorov-2034684517.html

Дело о покушении на экс-подполковника СБУ в России поступило в военный суд

Дело о покушении на экс-подполковника СБУ в России поступило в военный суд - РИА Новости, 11.08.2025

Дело о покушении на экс-подполковника СБУ в России поступило в военный суд

Дело о покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова в России поступило во Второй западный окружной военный суд, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T22:05:00+03:00

2025-08-11T22:05:00+03:00

2025-08-11T22:23:00+03:00

москва

россия

варшава

василий прозоров

служба безопасности украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939626033_0:152:2990:1834_1920x0_80_0_0_2125818dc5bc6e41be3cdf4597992afc.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дело о покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова в России поступило во Второй западный окружной военный суд, сообщил РИА Новости один из адвокатов фигурантов. "В суд поступило уголовное дело Ивана Паскаря* и Владимира Головченко", - сказал собеседник агентства. В конце марта Паскарь* был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. По делу арестованы пять человек, двое из них заочно, они находятся в международном розыске. Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, Прозоров пострадал незначительно. Кроме того, арестованы сообщник Головченко Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь*. По версии следствия, Паскарь* получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. Кроме того, 26 декабря был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун. * внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250718/mvd-2030075348.html

https://ria.ru/20250718/terakt-2029878158.html

москва

россия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, варшава, василий прозоров, служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)