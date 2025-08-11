Рейтинг@Mail.ru
22:05 11.08.2025
Дело о покушении на экс-подполковника СБУ в России поступило в военный суд
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дело о покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова в России поступило во Второй западный окружной военный суд, сообщил РИА Новости один из адвокатов фигурантов. "В суд поступило уголовное дело Ивана Паскаря* и Владимира Головченко", - сказал собеседник агентства. В конце марта Паскарь* был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. По делу арестованы пять человек, двое из них заочно, они находятся в международном розыске. Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, Прозоров пострадал незначительно. Кроме того, арестованы сообщник Головченко Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь*. По версии следствия, Паскарь* получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. Кроме того, 26 декабря был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун. * внесен в перечень террористов и экстремистов
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Василий Прозоров
 Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Василий Прозоров. Архивное фото
