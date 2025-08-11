https://ria.ru/20250811/prigovor-2034690421.html

Южный окружной военный суд вынес приговор участнику РДК *

Южный окружной военный суд вынес приговор участнику РДК * - РИА Новости, 11.08.2025

Южный окружной военный суд вынес приговор участнику РДК *

Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы участника "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) Кирилла Солонова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы участника "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) Кирилла Солонова, сообщил РИА Новости представитель суда. По его данным, Солонов изучил идеологию РДК* и 17 ноября 2022 года, находясь в Новошахтинске Ростовской области, направил на электронный адрес организации сообщение о своем вступлении в нее, а также свои анкетные данные, необходимые для его принятия. В феврале 2023 года, желая завоевать доверие представителей РДК*, Солонов нашел в сети информацию о поджоге административного здания опорного пункта участкового уполномоченного полиции в Новошахтинске и сообщил представителям РДК*, что лично совершил данные действия. В мае того же года, как установили правоохранители, Солонов вступил в переписку с членом РДК*, которому подтвердил свою готовность продолжить участие в деятельности этой организации, применяя знания, полученные в период прохождения военной службы и в ходе изучения размещенной в сети информации о способах ведения боевых действий. Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в деятельности террористического сообщества и организации, а также сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией. В судебном заседании Солонов свою вину в инкриминированных ему преступлениях признал полностью. "В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал представитель суда. "Русский добровольческий корпус" сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину для того, чтобы действовать против РФ, в том числе с оружием в руках.* Запрещенная в России террористическая организация.

