https://ria.ru/20250811/prigovor-2034531105.html

В ЛНР вынесли приговор двум экс-сотрудникам СБУ

В ЛНР вынесли приговор двум экс-сотрудникам СБУ - РИА Новости, 11.08.2025

В ЛНР вынесли приговор двум экс-сотрудникам СБУ

Более 7 лет колонии получили в ЛНР двое экс-сотрудников СБУ, которые в 2014 году вымогали деньги у жителей Рубежного, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T10:50:00+03:00

2025-08-11T10:50:00+03:00

2025-08-11T10:50:00+03:00

происшествия

луганская народная республика

рубежное

россия

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Более 7 лет колонии получили в ЛНР двое экс-сотрудников СБУ, которые в 2014 году вымогали деньги у жителей Рубежного, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике вскрыта преступная деятельность бывших сотрудников СБУ", - сказали в ведомстве. Уточняется, что представители украинских спецслужб в 2014 году вымогали 50 тысяч долларов у шести жителей подконтрольного на тот момент Киеву города Рубежное, угрожая привлечь к уголовной ответственности за финансирование деятельности ополчения ЛНР, а также прибегнуть к помощи нацбатальонов для физической расправы. "На основании переданных управлением результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Луганской Народной Республике возбуждены и расследованы уголовные дела по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщили в региональном УФСБ. Уточняется, что фигуранты приговорены к 7 годам и 3 месяцам и 8 годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

https://ria.ru/20250701/sud-2026458097.html

https://ria.ru/20250702/kuban-2026748508.html

луганская народная республика

рубежное

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луганская народная республика, рубежное, россия, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)