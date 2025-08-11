https://ria.ru/20250811/prigovor-2034531105.html
В ЛНР вынесли приговор двум экс-сотрудникам СБУ
В ЛНР вынесли приговор двум экс-сотрудникам СБУ - РИА Новости, 11.08.2025
В ЛНР вынесли приговор двум экс-сотрудникам СБУ
Более 7 лет колонии получили в ЛНР двое экс-сотрудников СБУ, которые в 2014 году вымогали деньги у жителей Рубежного, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:50:00+03:00
2025-08-11T10:50:00+03:00
2025-08-11T10:50:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
рубежное
россия
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Более 7 лет колонии получили в ЛНР двое экс-сотрудников СБУ, которые в 2014 году вымогали деньги у жителей Рубежного, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике вскрыта преступная деятельность бывших сотрудников СБУ", - сказали в ведомстве. Уточняется, что представители украинских спецслужб в 2014 году вымогали 50 тысяч долларов у шести жителей подконтрольного на тот момент Киеву города Рубежное, угрожая привлечь к уголовной ответственности за финансирование деятельности ополчения ЛНР, а также прибегнуть к помощи нацбатальонов для физической расправы. "На основании переданных управлением результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Луганской Народной Республике возбуждены и расследованы уголовные дела по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщили в региональном УФСБ. Уточняется, что фигуранты приговорены к 7 годам и 3 месяцам и 8 годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
https://ria.ru/20250701/sud-2026458097.html
https://ria.ru/20250702/kuban-2026748508.html
луганская народная республика
рубежное
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, рубежное, россия, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Рубежное, Россия, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР вынесли приговор двум экс-сотрудникам СБУ
В ЛНР 2 экс-сотрудника СБУ получили до 8 лет за вымогательство денег у жителей