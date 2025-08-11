Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР вынесли приговор двум экс-сотрудникам СБУ - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/prigovor-2034531105.html
В ЛНР вынесли приговор двум экс-сотрудникам СБУ
В ЛНР вынесли приговор двум экс-сотрудникам СБУ - РИА Новости, 11.08.2025
В ЛНР вынесли приговор двум экс-сотрудникам СБУ
Более 7 лет колонии получили в ЛНР двое экс-сотрудников СБУ, которые в 2014 году вымогали деньги у жителей Рубежного, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:50:00+03:00
2025-08-11T10:50:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
рубежное
россия
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Более 7 лет колонии получили в ЛНР двое экс-сотрудников СБУ, которые в 2014 году вымогали деньги у жителей Рубежного, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике вскрыта преступная деятельность бывших сотрудников СБУ", - сказали в ведомстве. Уточняется, что представители украинских спецслужб в 2014 году вымогали 50 тысяч долларов у шести жителей подконтрольного на тот момент Киеву города Рубежное, угрожая привлечь к уголовной ответственности за финансирование деятельности ополчения ЛНР, а также прибегнуть к помощи нацбатальонов для физической расправы. "На основании переданных управлением результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Луганской Народной Республике возбуждены и расследованы уголовные дела по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщили в региональном УФСБ. Уточняется, что фигуранты приговорены к 7 годам и 3 месяцам и 8 годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
https://ria.ru/20250701/sud-2026458097.html
https://ria.ru/20250702/kuban-2026748508.html
луганская народная республика
рубежное
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика, рубежное, россия, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Рубежное, Россия, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР вынесли приговор двум экс-сотрудникам СБУ

В ЛНР 2 экс-сотрудника СБУ получили до 8 лет за вымогательство денег у жителей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Более 7 лет колонии получили в ЛНР двое экс-сотрудников СБУ, которые в 2014 году вымогали деньги у жителей Рубежного, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике вскрыта преступная деятельность бывших сотрудников СБУ", - сказали в ведомстве.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Жителям ЛНР, собиравшим данные для СБУ, вынесли приговор
1 июля, 10:20
Уточняется, что представители украинских спецслужб в 2014 году вымогали 50 тысяч долларов у шести жителей подконтрольного на тот момент Киеву города Рубежное, угрожая привлечь к уголовной ответственности за финансирование деятельности ополчения ЛНР, а также прибегнуть к помощи нацбатальонов для физической расправы.
"На основании переданных управлением результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Луганской Народной Республике возбуждены и расследованы уголовные дела по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщили в региональном УФСБ.
Уточняется, что фигуранты приговорены к 7 годам и 3 месяцам и 8 годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
На Кубани мужчине вынесли приговор за передачу СБУ стратегических данных
2 июля, 14:55
 
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРубежноеРоссияСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала