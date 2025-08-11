Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило план действий Стратегии пространственного развития
15:54 11.08.2025
Правительство утвердило план действий Стратегии пространственного развития
Правительство утвердило план действий Стратегии пространственного развития - РИА Новости, 11.08.2025
Правительство утвердило план действий Стратегии пространственного развития
Правительство РФ утвердило план мероприятий Стратегии пространственного развития России до 2030 года, он включает около 50 мероприятий, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 11.08.2025
россия
дальний восток
арктика
михаил мишустин
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий Стратегии пространственного развития России до 2030 года, он включает около 50 мероприятий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Стратегия пространственного развития была принята в конце 2024 года. Она нацелена на создание в российских регионах равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни. "Утвержден план для своевременного выполнения всех ее инициатив. Он направлен на достижение национальных целей и содержит около полусотни мероприятий", - сообщил Мишустин. В план включены приоритеты пространственного развития и повышение эффективности использования инфраструктуры и комплекс мер по совершенствованию подходов к территориальному планированию, развитию регионов, в первую очередь геостратегических – Дальнего Востока и Арктики, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области – и опорных пунктов. Михаил Мишустин поручил вице-премьерам и министерствам следить за соблюдением сроков выполнения плана, отметив, что четкая и скоординированная работа позволит обеспечить сбалансированный экономический рост территорий и улучшить качество жизни в городах и селах.
россия
дальний восток
арктика
россия, дальний восток, арктика, михаил мишустин
Россия, Дальний Восток, Арктика, Михаил Мишустин
Правительство утвердило план действий Стратегии пространственного развития

Правительство утвердило план мероприятий Стратегии пространственного развития РФ

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий Стратегии пространственного развития России до 2030 года, он включает около 50 мероприятий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Стратегия пространственного развития была принята в конце 2024 года. Она нацелена на создание в российских регионах равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни.
«
"Утвержден план для своевременного выполнения всех ее инициатив. Он направлен на достижение национальных целей и содержит около полусотни мероприятий", - сообщил Мишустин.
В план включены приоритеты пространственного развития и повышение эффективности использования инфраструктуры и комплекс мер по совершенствованию подходов к территориальному планированию, развитию регионов, в первую очередь геостратегических – Дальнего Востока и Арктики, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области – и опорных пунктов.
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам и министерствам следить за соблюдением сроков выполнения плана, отметив, что четкая и скоординированная работа позволит обеспечить сбалансированный экономический рост территорий и улучшить качество жизни в городах и селах.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Правительство утвердило план по реализации культурной политики
13 июня, 12:25
 
