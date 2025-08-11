https://ria.ru/20250811/pozhar-2034608098.html

В Белогорском районе Крыма тушат ландшафтный пожар

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ландшафтный пожар тушат в Белогорском районе Крыма при помощи авиации, движение транспорта близ места происшествия ограничено из-за дыма, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Между селами Павловка и Васильевка Белогорского района горит сухая растительность. Площадь пожара уточняется. В тушении задействованы аэромобильная группировка ГУМЧС России по Республике Крым, "Крым-спас" и специалисты лесоохотничьего хозяйства. Всего на месте работают более 140 сотрудников и 34 единицы техники, в том числе 2 вертолета Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой и ветреной погодой. Согласно сообщению, организован подвоз воды, проводится опашка двумя тракторами. Подчеркивается, что из-за сильного дыма ограничено движение.

