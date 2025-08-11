Рейтинг@Mail.ru
Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет
Культура
 
15:25 11.08.2025
Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет
Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет - РИА Новости, 11.08.2025
Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет
Актер сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов сообщил, что спустя семь лет у него случился рецидив рака головного мозга. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Актер сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов сообщил, что спустя семь лет у него случился рецидив рака головного мозга. &quot;В 2018 году меня посетил, к счастью, с дружественным визитом, диагноз - рак головного мозга. В 2019 году, не без помощи моих друзей, коллег, продюсеров, я смог победить этот диагноз. Но случился рецидив - вот, семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями&quot;, - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.По словам актера, он практически ослеп: на правый глаз полностью, на левый - частично. "Очень хочется работать, очень хочется жить. Надеюсь продолжить съемки уже в ближайшие пару месяцев, если получится. Но пока что я достаточно несамостоятельный: хожу с помощью, ем с помощью - в общем, все с помощью. Мир не без добрых людей", - добавил Попов.
роман попов (актер), общество, россия
Культура, Роман Попов (актер), Общество, Россия
Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет

Актер "Полицейского с Рублевки" Попов сообщил о рецидиве рака головного мозга

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Актер сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов сообщил, что спустя семь лет у него случился рецидив рака головного мозга.
"В 2018 году меня посетил, к счастью, с дружественным визитом, диагноз - рак головного мозга. В 2019 году, не без помощи моих друзей, коллег, продюсеров, я смог победить этот диагноз. Но случился рецидив - вот, семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам актера, он практически ослеп: на правый глаз полностью, на левый - частично.
"Очень хочется работать, очень хочется жить. Надеюсь продолжить съемки уже в ближайшие пару месяцев, если получится. Но пока что я достаточно несамостоятельный: хожу с помощью, ем с помощью - в общем, все с помощью. Мир не без добрых людей", - добавил Попов.
