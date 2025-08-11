https://ria.ru/20250811/popov-2034606421.html
Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет
Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет - РИА Новости, 11.08.2025
Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет
Актер сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов сообщил, что спустя семь лет у него случился рецидив рака головного мозга. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T15:25:00+03:00
2025-08-11T15:25:00+03:00
2025-08-11T15:25:00+03:00
культура
роман попов (актер)
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155792/34/1557923412_0:0:3036:1707_1920x0_80_0_0_4f58f02c53bf396f6c2ccb64c1f35399.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Актер сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов сообщил, что спустя семь лет у него случился рецидив рака головного мозга. "В 2018 году меня посетил, к счастью, с дружественным визитом, диагноз - рак головного мозга. В 2019 году, не без помощи моих друзей, коллег, продюсеров, я смог победить этот диагноз. Но случился рецидив - вот, семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.По словам актера, он практически ослеп: на правый глаз полностью, на левый - частично. "Очень хочется работать, очень хочется жить. Надеюсь продолжить съемки уже в ближайшие пару месяцев, если получится. Но пока что я достаточно несамостоятельный: хожу с помощью, ем с помощью - в общем, все с помощью. Мир не без добрых людей", - добавил Попов.
https://ria.ru/20250716/rak-2029411464.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155792/34/1557923412_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8378d40fcfeb5fc0c45bc220a0b1bc2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман попов (актер), общество, россия
Культура, Роман Попов (актер), Общество, Россия
Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет
Актер "Полицейского с Рублевки" Попов сообщил о рецидиве рака головного мозга