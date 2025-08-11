https://ria.ru/20250811/popov-2034606421.html

Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет

Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет - РИА Новости, 11.08.2025

Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет

Актер сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов сообщил, что спустя семь лет у него случился рецидив рака головного мозга. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Актер сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов сообщил, что спустя семь лет у него случился рецидив рака головного мозга. "В 2018 году меня посетил, к счастью, с дружественным визитом, диагноз - рак головного мозга. В 2019 году, не без помощи моих друзей, коллег, продюсеров, я смог победить этот диагноз. Но случился рецидив - вот, семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.По словам актера, он практически ослеп: на правый глаз полностью, на левый - частично. "Очень хочется работать, очень хочется жить. Надеюсь продолжить съемки уже в ближайшие пару месяцев, если получится. Но пока что я достаточно несамостоятельный: хожу с помощью, ем с помощью - в общем, все с помощью. Мир не без добрых людей", - добавил Попов.

россия

Наталья Макарова

