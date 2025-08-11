https://ria.ru/20250811/poliplast-2034536563.html

ГК "Полипласт" выступила партнером Кубка губернатора Самарской области

ГК "Полипласт" выступила партнером Кубка губернатора Самарской области

ГК "Полипласт" выступила партнером Кубка губернатора Самарской области

Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре 8-10 августа прошел первый в истории клуба предсезонный турнир — Кубок губернатора Самарской области.

МОСКВА, 11 авг - Пресс-служба ГК "Полипласт". Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре 8-10 августа прошел первый в истории клуба предсезонный турнир — Кубок губернатора Самарской области. На церемонии открытия присутствовали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель совета директоров АО "Полипласт" Александр Шамсутдинов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев: "ЦСК ВВС – команда с богатой историей, славными традициями, многочисленными болельщиками. В этом году клуб отмечает свое 75-летие. От всей души поздравляю наш клуб, уважаемых ветеранов самарского хоккея, со знаменательной датой! Сегодня наша задача – развивать клуб ЦСК ВВС, всю систему хоккея в Самарской области. Здесь мы вместе с нашими надежными партнерами наметили большие планы. Благодарю Александра Зинуровича Шамсутдинова за сотрудничество. В этом сезоне перед ЦСК ВВС поставлена задача бороться в чемпионате ВХЛ за лидирующие позиции. Мы условия для команды создаем и ждем результатов от игроков и тренерского штаба. Уверен, с такой поддержкой болельщиков наши парни способны на многое!". Губернатор также отметил, что дополнительный импульс развитию спорта в Самарской области, в том числе хоккея, даст проведение в регионе в начале ноября международного форума "Россия – спортивная держава". Председатель совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов: "Для нас большая честь быть партнерами таких значимых спортивных событий, как Кубок губернатора Самарской области. Поддержка хоккея и развитие спортивной инфраструктуры — это инвестиция в будущее региона. Уверен, что турнир станет новой точкой роста для самарского хоккея, подарит болельщикам яркие эмоции, а спортсменам – стимул для новых побед. Желаю всем командам честной и красивой борьбы и ярких матчей!" За главный трофей соревнований боролись четыре клуба ВХЛ: ЦСК ВВС (Самара), "Южный Урал" (Орск), "Дизель" (Пенза) и АКМ (Тула). Команда ЦСК ВВС стала обладателем Кубка губернатора Самарской области по хоккею и получила специальный приз – автомобиль LADA Granta. Стоит отметить, что организация турнира стала возможной благодаря правительству Самарской области и официальному партнеру мероприятия — компании "Полипласт". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

