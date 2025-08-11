https://ria.ru/20250811/podrostki-2034603902.html

Под Калининградом четыре подростка ушли из семейного центра

Под Калининградом четыре подростка ушли из семейного центра - РИА Новости, 11.08.2025

Под Калининградом четыре подростка ушли из семейного центра

Четверых подростков, которые ушли из центра содействия семейному устройству в Зеленоградске, ищут в Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T15:19:00+03:00

2025-08-11T15:19:00+03:00

2025-08-11T15:40:00+03:00

происшествия

зеленоградск

калининградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746582590_0:0:2615:1470_1920x0_80_0_0_f382f7ba07b10621dbc59452633f765c.jpg

КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Четверых подростков, которые ушли из центра содействия семейному устройству в Зеленоградске, ищут в Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. "Четверо ребят ушли из центра содействия семейному устройству. Сейчас мы их разыскиваем. Периодически видят их на улице граждане, нам сообщают. А доедем - они уже убегают", - сказали в управлении. Собеседник агентства уточнил, что двоим подросткам по 13 лет, еще двоим - по 14. С заявлением о самовольном уходе детей в полицию обратился сотрудник учреждения. Несовершеннолетние ушли днем 6 августа и до настоящего времени их местонахождение не установлено. К поискам подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда "Запад".

https://ria.ru/20250809/chechnya-2034368900.html

зеленоградск

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, зеленоградск, калининградская область