Под Калининградом четыре подростка ушли из семейного центра
15:19 11.08.2025 (обновлено: 15:40 11.08.2025)
Под Калининградом четыре подростка ушли из семейного центра
КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Четверых подростков, которые ушли из центра содействия семейному устройству в Зеленоградске, ищут в Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. "Четверо ребят ушли из центра содействия семейному устройству. Сейчас мы их разыскиваем. Периодически видят их на улице граждане, нам сообщают. А доедем - они уже убегают", - сказали в управлении. Собеседник агентства уточнил, что двоим подросткам по 13 лет, еще двоим - по 14. С заявлением о самовольном уходе детей в полицию обратился сотрудник учреждения. Несовершеннолетние ушли днем 6 августа и до настоящего времени их местонахождение не установлено. К поискам подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда "Запад".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Четверых подростков, которые ушли из центра содействия семейному устройству в Зеленоградске, ищут в Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
"Четверо ребят ушли из центра содействия семейному устройству. Сейчас мы их разыскиваем. Периодически видят их на улице граждане, нам сообщают. А доедем - они уже убегают", - сказали в управлении.
© Фото : МВД 39/TelegramПолиция разыскивает 4 подростков, которые ушли из центра содействия семейному устройству в Зеленоградске
© Фото : МВД 39/Telegram
Полиция разыскивает 4 подростков, которые ушли из центра содействия семейному устройству в Зеленоградске
Собеседник агентства уточнил, что двоим подросткам по 13 лет, еще двоим - по 14. С заявлением о самовольном уходе детей в полицию обратился сотрудник учреждения. Несовершеннолетние ушли днем 6 августа и до настоящего времени их местонахождение не установлено. К поискам подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда "Запад".
