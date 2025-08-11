https://ria.ru/20250811/podrostki-2034603902.html
Под Калининградом четыре подростка ушли из семейного центра
Под Калининградом четыре подростка ушли из семейного центра
КАЛИНИНГРАД, 11 авг — РИА Новости. Четверых подростков, которые ушли из центра содействия семейному устройству в Зеленоградске, ищут в Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. "Четверо ребят ушли из центра содействия семейному устройству. Сейчас мы их разыскиваем. Периодически видят их на улице граждане, нам сообщают. А доедем - они уже убегают", - сказали в управлении. Собеседник агентства уточнил, что двоим подросткам по 13 лет, еще двоим - по 14. С заявлением о самовольном уходе детей в полицию обратился сотрудник учреждения. Несовершеннолетние ушли днем 6 августа и до настоящего времени их местонахождение не установлено. К поискам подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда "Запад".
