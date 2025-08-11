https://ria.ru/20250811/podmoskove-2034567503.html

Почти 3,6 тыс единиц медоборудования поставили в больницы Подмосковья

Почти 3,6 тыс единиц медоборудования поставили в больницы Подмосковья - РИА Новости, 11.08.2025

Почти 3,6 тыс единиц медоборудования поставили в больницы Подмосковья

Подмосковные медучреждения оснастили 3579 единицами медоборудования с начала года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T13:03:00+03:00

2025-08-11T13:03:00+03:00

2025-08-11T13:35:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034564851_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_59f1dad836a4fffda9bfc4edb264af11.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подмосковные медучреждения оснастили 3579 единицами медоборудования с начала года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 – тяжелого оборудования", - отметил Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона. По словам губернатора, новые КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы уже установлены в Балашихе, Видном, Дмитрове, Зарайске, Клину, Люберцах, Коломне, Воскресенске, Мытищах и других муниципалитетах. В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в учреждения здравоохранения Подмосковья поставили 7568 единиц медицинского оборудования, в том числе 79 – тяжелого. Оснащение проходит в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

https://ria.ru/20250810/vorobev-2034439237.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев