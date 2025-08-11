Рейтинг@Mail.ru
Почти 3,6 тыс единиц медоборудования поставили в больницы Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:03 11.08.2025 (обновлено: 13:35 11.08.2025)
Почти 3,6 тыс единиц медоборудования поставили в больницы Подмосковья
Почти 3,6 тыс единиц медоборудования поставили в больницы Подмосковья
Подмосковные медучреждения оснастили 3579 единицами медоборудования с начала года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подмосковные медучреждения оснастили 3579 единицами медоборудования с начала года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 – тяжелого оборудования", - отметил Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона. По словам губернатора, новые КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы уже установлены в Балашихе, Видном, Дмитрове, Зарайске, Клину, Люберцах, Коломне, Воскресенске, Мытищах и других муниципалитетах. В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в учреждения здравоохранения Подмосковья поставили 7568 единиц медицинского оборудования, в том числе 79 – тяжелого. Оснащение проходит в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подмосковные медучреждения оснастили 3579 единицами медоборудования с начала года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 – тяжелого оборудования", - отметил Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
По словам губернатора, новые КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы уже установлены в Балашихе, Видном, Дмитрове, Зарайске, Клину, Люберцах, Коломне, Воскресенске, Мытищах и других муниципалитетах.
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в учреждения здравоохранения Подмосковья поставили 7568 единиц медицинского оборудования, в том числе 79 – тяжелого.
Оснащение проходит в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
