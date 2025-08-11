https://ria.ru/20250811/podmoskove-2034567503.html
Почти 3,6 тыс единиц медоборудования поставили в больницы Подмосковья
Почти 3,6 тыс единиц медоборудования поставили в больницы Подмосковья - РИА Новости, 11.08.2025
Почти 3,6 тыс единиц медоборудования поставили в больницы Подмосковья
Подмосковные медучреждения оснастили 3579 единицами медоборудования с начала года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:03:00+03:00
2025-08-11T13:03:00+03:00
2025-08-11T13:35:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034564851_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_59f1dad836a4fffda9bfc4edb264af11.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подмосковные медучреждения оснастили 3579 единицами медоборудования с начала года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 – тяжелого оборудования", - отметил Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона. По словам губернатора, новые КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы уже установлены в Балашихе, Видном, Дмитрове, Зарайске, Клину, Люберцах, Коломне, Воскресенске, Мытищах и других муниципалитетах. В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в учреждения здравоохранения Подмосковья поставили 7568 единиц медицинского оборудования, в том числе 79 – тяжелого. Оснащение проходит в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
https://ria.ru/20250810/vorobev-2034439237.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034564851_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_43a7970bb03fe22578acfe0db82a2557.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Почти 3,6 тыс единиц медоборудования поставили в больницы Подмосковья
Больницы Подмосковья получили почти 3,6 тыс единиц медоборудования с начала года
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Подмосковные медучреждения оснастили 3579 единицами медоборудования с начала года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 – тяжелого оборудования", - отметил Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
По словам губернатора, новые КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы уже установлены в Балашихе, Видном, Дмитрове, Зарайске, Клину, Люберцах, Коломне, Воскресенске, Мытищах и других муниципалитетах.
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в учреждения здравоохранения Подмосковья поставили 7568 единиц медицинского оборудования, в том числе 79 – тяжелого.
Оснащение проходит в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".