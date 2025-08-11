На Украине обвинили Европу в попытках сорвать мирные переговоры
Медведчук: Европа пытается с помощью Зеленского сорвать мирные переговоры
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Европа с помощью Владимира Зеленского пытается сорвать мирные переговоры, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее лидеры ряда европейских стран перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине. Согласно документу, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.
"Сейчас в мировое информационное пространство проталкивается нарратив, что Вашингтоне сидят некомпетентные дурачки, которых легко обвели вокруг пальца. И те, кто стоит за этими нарративами, дали Зеленскому команду срывать мирные переговоры любым способом", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, Зеленский в этой игре рассчитывает на поддержку Европы, но с его помощью "будут торпедировать политику Трампа и его команды".
"Его, как и лидеров прибалтийских государств, натравливают на Трампа, с целью сорвать договоренности между США и Россией. Это спланированный удар не столько по России, сколько по Трампу и его команде, американским демократам очень хочется вернуться во власть, а если Путин и Трамп договорятся, то о политическом реванше демократов придется забыть", - отмечает Медведчук.
По его мнению, Европа вставляет палки в колеса американской внешней политике.
"Условия, которые выдвигают европейские лидеры, направлены на срыв переговоров, поскольку Россия их не примет ни под каким соусом. Европе уже один раз так удалось обмануть Москву весной 2022 года. А это значит, что европейцы намеренно занимаются эскалацией конфликта. Неужели лидеры стран Европы настолько полюбили Зеленского, что пошли против политики Вашингтона? Разумеется, нет. Они хотят насолить США, и для этого используют ручного клоуна", - добавил Медведчук.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
