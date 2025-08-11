https://ria.ru/20250811/peregovory-2034492330.html

"Заставить подчиниться": в США сделали заявление о переговорах с Россией

"Заставить подчиниться": в США сделали заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 11.08.2025

"Заставить подчиниться": в США сделали заявление о переговорах с Россией

Владимиру Зеленскому и его союзникам придется признать реалии на поле боя, несмотря на их заявления перед встречей президента России Владимира Путина и его... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T03:08:00+03:00

2025-08-11T03:08:00+03:00

2025-08-11T03:15:00+03:00

в мире

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому и его союзникам придется признать реалии на поле боя, несмотря на их заявления перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."То, что Зеленскому и европейцам <…> придется признать, — это реальность на земле. Можно иметь свои предпочтения, можно иметь какие-то чувства по этому поводу, но, в конечном итоге, ничего из этого не имеет значения", — сказал он.По словам эксперта, главе киевского режима стоит отказаться от своих иллюзий о том, что ВСУ способны продолжать войну и надеяться на то, что лидеры России и США смогут достичь каких-то договоренностей, которые уберегут Украину от полного краха в военном политическом смыслах."Нет такого пути, при котором Украина, Европа и Запад в целом смогут заставить Россию подчиниться их требованиям любого рода", — заключил Дэвис.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Накануне Зеленский в преддверии встречи президентов США и России заявил, что не пойдет на территориальные уступки.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250810/ukraina-2034384431.html

https://ria.ru/20250810/iskhod-2034394812.html

https://ria.ru/20250811/ukraina-2034485631.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин