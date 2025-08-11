Рейтинг@Mail.ru
"Заставить подчиниться": в США сделали заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 11.08.2025
03:08 11.08.2025 (обновлено: 03:15 11.08.2025)
"Заставить подчиниться": в США сделали заявление о переговорах с Россией
в мире
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому и его союзникам придется признать реалии на поле боя, несмотря на их заявления перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."То, что Зеленскому и европейцам &lt;…&gt; придется признать, — это реальность на земле. Можно иметь свои предпочтения, можно иметь какие-то чувства по этому поводу, но, в конечном итоге, ничего из этого не имеет значения", — сказал он.По словам эксперта, главе киевского режима стоит отказаться от своих иллюзий о том, что ВСУ способны продолжать войну и надеяться на то, что лидеры России и США смогут достичь каких-то договоренностей, которые уберегут Украину от полного краха в военном политическом смыслах."Нет такого пути, при котором Украина, Европа и Запад в целом смогут заставить Россию подчиниться их требованиям любого рода", — заключил Дэвис.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Накануне Зеленский в преддверии встречи президентов США и России заявил, что не пойдет на территориальные уступки.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
россия
сша
в мире, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому и его союзникам придется признать реалии на поле боя, несмотря на их заявления перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"То, что Зеленскому и европейцам <…> придется признать, — это реальность на земле. Можно иметь свои предпочтения, можно иметь какие-то чувства по этому поводу, но, в конечном итоге, ничего из этого не имеет значения", — сказал он.
По словам эксперта, главе киевского режима стоит отказаться от своих иллюзий о том, что ВСУ способны продолжать войну и надеяться на то, что лидеры России и США смогут достичь каких-то договоренностей, которые уберегут Украину от полного краха в военном политическом смыслах.
"Нет такого пути, при котором Украина, Европа и Запад в целом смогут заставить Россию подчиниться их требованиям любого рода", — заключил Дэвис.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Накануне Зеленский в преддверии встречи президентов США и России заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
