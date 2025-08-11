https://ria.ru/20250811/patrushev-2034634606.html

Патрушев оценил вклад россиян в обеспечение морской деятельности

Патрушев оценил вклад россиян в обеспечение морской деятельности - РИА Новости, 11.08.2025

Патрушев оценил вклад россиян в обеспечение морской деятельности

Российское государство продолжит поддерживать и граждан, и организации, которые заняты нелегким трудом по обеспечению морской деятельности страны, заявил... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T17:11:00+03:00

2025-08-11T17:11:00+03:00

2025-08-11T17:11:00+03:00

общество

россия

николай патрушев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российское государство продолжит поддерживать и граждан, и организации, которые заняты нелегким трудом по обеспечению морской деятельности страны, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "С удовлетворением отмечаем, какие трудолюбивые и высокопрофессиональные люди работают на море, верфях, в конструкторских бюро и смежных отраслях, какую сложнейшую работу они выполняют, насколько велик их творческий потенциал. Их опыт внедряем на предприятиях других регионов страны", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины создания Морской коллегии. Морская коллегия ходатайствует перед президентом России о награждении государственными наградами граждан и организаций, внесших наибольших вклад в морскую деятельность РФ, отметил Патрушев. "Государство высоко ценит их нелегкий труд, поддерживает и продолжит поддерживать", - подчеркнул он. Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере.

https://ria.ru/20250811/patrushev-2034633552.html

https://ria.ru/20250811/morja-2034632154.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, николай патрушев, владимир путин