Патрушев оценил вклад россиян в обеспечение морской деятельности - РИА Новости, 11.08.2025
17:11 11.08.2025
Патрушев оценил вклад россиян в обеспечение морской деятельности
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российское государство продолжит поддерживать и граждан, и организации, которые заняты нелегким трудом по обеспечению морской деятельности страны, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "С удовлетворением отмечаем, какие трудолюбивые и высокопрофессиональные люди работают на море, верфях, в конструкторских бюро и смежных отраслях, какую сложнейшую работу они выполняют, насколько велик их творческий потенциал. Их опыт внедряем на предприятиях других регионов страны", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины создания Морской коллегии. Морская коллегия ходатайствует перед президентом России о награждении государственными наградами граждан и организаций, внесших наибольших вклад в морскую деятельность РФ, отметил Патрушев. "Государство высоко ценит их нелегкий труд, поддерживает и продолжит поддерживать", - подчеркнул он. Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российское государство продолжит поддерживать и граждан, и организации, которые заняты нелегким трудом по обеспечению морской деятельности страны, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"С удовлетворением отмечаем, какие трудолюбивые и высокопрофессиональные люди работают на море, верфях, в конструкторских бюро и смежных отраслях, какую сложнейшую работу они выполняют, насколько велик их творческий потенциал. Их опыт внедряем на предприятиях других регионов страны", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины создания Морской коллегии.
Морская коллегия ходатайствует перед президентом России о награждении государственными наградами граждан и организаций, внесших наибольших вклад в морскую деятельность РФ, отметил Патрушев.
"Государство высоко ценит их нелегкий труд, поддерживает и продолжит поддерживать", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере.
