https://ria.ru/20250811/pashinjane-2034577828.html
Пашинян приветствует шаги по мирному урегулированию на Украине
Пашинян приветствует шаги по мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 11.08.2025
Пашинян приветствует шаги по мирному урегулированию на Украине
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным приветствовал шаги, направленные на мирное... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:46:00+03:00
2025-08-11T13:46:00+03:00
2025-08-11T14:04:00+03:00
в мире
армения
россия
никол пашинян
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля. "Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250809/pashinyan-2034308796.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2485:1864_1920x0_80_0_0_48f2d2659b10734488b7c1a74637347e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, никол пашинян, владимир путин
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин
Пашинян приветствует шаги по мирному урегулированию на Украине
Пашинян в разговоре с Путиным приветствовал шаги по урегулированию на Украине