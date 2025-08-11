Рейтинг@Mail.ru
13:46 11.08.2025 (обновлено: 14:04 11.08.2025)
Пашинян приветствует шаги по мирному урегулированию на Украине
Пашинян приветствует шаги по мирному урегулированию на Украине
в мире
армения
россия
никол пашинян
владимир путин
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля. "Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении.
в мире, армения, россия, никол пашинян, владимир путин
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин
Пашинян приветствует шаги по мирному урегулированию на Украине

Пашинян в разговоре с Путиным приветствовал шаги по урегулированию на Украине

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении.
В миреАрменияРоссияНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
