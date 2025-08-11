https://ria.ru/20250811/pashinjane-2034577828.html

Пашинян приветствует шаги по мирному урегулированию на Украине

2025-08-11T13:46:00+03:00

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля. "Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении.

в мире, армения, россия, никол пашинян, владимир путин