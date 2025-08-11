Рейтинг@Mail.ru
Памфилова призвала ЦИК Молдавии увеличить число участков в России - РИА Новости, 11.08.2025
18:12 11.08.2025
Памфилова призвала ЦИК Молдавии увеличить число участков в России
Памфилова призвала ЦИК Молдавии увеличить число участков в России
Памфилова призвала ЦИК Молдавии увеличить число участков в России
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась в ЦИК Молдавии и БДИПЧ ОБСЕ после обращений молдавских избирателей об открытии в РФ дополнительных...
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась в ЦИК Молдавии и БДИПЧ ОБСЕ после обращений молдавских избирателей об открытии в РФ дополнительных участков для голосования на сентябрьских парламентских выборах, сообщили в ЦИК России. &quot;Элла Памфилова обратилась к председателю ЦИК Молдовы Анжелике Караман и директору БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан в связи с обращениями граждан Молдовы, находящимися в России&quot;, - написали в Telegram-канале ЦИК России.Глава российского Центризбиркома в обращении отметила, что граждане Молдавии, проживающие в РФ, опасаются, что на предстоящих 28 сентября парламентских выборах откроют всего два избирательных участка в Москве. В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. "В России временно находятся и проживают более полумиллиона граждан Молдовы. Два участка на 500 тысяч избирателей? При этом в Италии, где проживает около 23 тысяч имеющих право голоса граждан Молдовы, предполагается открыть 40 участков, в ФРГ на 15 тысяч – 36 участков! Во Франции – 26, в Великобритании – 23, в Румынии – 23, в США – 22, в Испании – 14, в Ирландии – 12. Во всех этих странах число граждан Молдовы гораздо меньше, нежели в России", - подчеркнула Памфилова, слова которой публикует ЦИК. По ее словам, открытие всего двух участков в России лишит подавляющее большинство молдован возможности проголосовать. Кроме того, она отметила, что возможности для открытия необходимого количества участков на территории России есть. "ЦИК России готова, в случае поступления соответствующего обращения молдавской стороны, оказать необходимую помощь в открытии дополнительных избирательных участков на территории Российской Федерации, обеспечив при этом технические и логистические аспекты процесса голосования в интересах избирателей Молдовы", - добавила председатель ЦИК РФ.
россия
молдавия
москва
Памфилова призвала ЦИК Молдавии увеличить число участков в России

Памфилова призвала ЦИК Молдавии увеличить число участков для голосования в РФ

© Фото : ЦИКГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась в ЦИК Молдавии и БДИПЧ ОБСЕ после обращений молдавских избирателей об открытии в РФ дополнительных участков для голосования на сентябрьских парламентских выборах, сообщили в ЦИК России.
«

"Элла Памфилова обратилась к председателю ЦИК Молдовы Анжелике Караман и директору БДИПЧ ОБСЕ Марии Телалиан в связи с обращениями граждан Молдовы, находящимися в России", - написали в Telegram-канале ЦИК России.

Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Проживающие в России молдаване призвали не признавать выборы в республике
16 октября 2024, 16:41
Глава российского Центризбиркома в обращении отметила, что граждане Молдавии, проживающие в РФ, опасаются, что на предстоящих 28 сентября парламентских выборах откроют всего два избирательных участка в Москве.
В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
«
"В России временно находятся и проживают более полумиллиона граждан Молдовы. Два участка на 500 тысяч избирателей? При этом в Италии, где проживает около 23 тысяч имеющих право голоса граждан Молдовы, предполагается открыть 40 участков, в ФРГ на 15 тысяч – 36 участков! Во Франции – 26, в Великобритании – 23, в Румынии – 23, в США – 22, в Испании – 14, в Ирландии – 12. Во всех этих странах число граждан Молдовы гораздо меньше, нежели в России", - подчеркнула Памфилова, слова которой публикует ЦИК.
По ее словам, открытие всего двух участков в России лишит подавляющее большинство молдован возможности проголосовать. Кроме того, она отметила, что возможности для открытия необходимого количества участков на территории России есть.
"ЦИК России готова, в случае поступления соответствующего обращения молдавской стороны, оказать необходимую помощь в открытии дополнительных избирательных участков на территории Российской Федерации, обеспечив при этом технические и логистические аспекты процесса голосования в интересах избирателей Молдовы", - добавила председатель ЦИК РФ.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Молдавия выдвинула требования по открытию избирательных участков в России
9 октября 2024, 09:54
 
В миреРоссияМолдавияМоскваЭлла ПамфиловаБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕ
 
 
