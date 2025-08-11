https://ria.ru/20250811/op-2034589332.html

ВСУ начали маскировать мины под ветки деревьев, предупредил Рогов

Украинские войска начали маскировать противопехотные мины в Запорожской области под ветки деревьев, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T14:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепр (река)

владимир рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска начали маскировать противопехотные мины в Запорожской области под ветки деревьев, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник начал маскировать противопехотные мины под ветки деревьев и деревяшки, забрасывая их на освобожденную часть Запорожской области и прифронтовую зону. Сверху мины специально завернуты в кору дерева и визуально выглядят как обычная деревяшка. Местным жителям нужно быть предельно осторожными", - сказал Рогов. По его словам, случаи заброса подобных мин в последнее время начали носить массовый повсеместный характер. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

запорожская область

россия

днепр (река)

