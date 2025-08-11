https://ria.ru/20250811/ogranicheniya-2034498629.html

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты

2025-08-11T05:37:00+03:00

калуга

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

