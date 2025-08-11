https://ria.ru/20250811/ochered-2034504014.html

У Крымского моста скопилась очередь из 1,6 тысячи автомобилей

У Крымского моста скопилась очередь из 1,6 тысячи автомобилей - РИА Новости, 11.08.2025

У Крымского моста скопилась очередь из 1,6 тысячи автомобилей

Очередь из 1620 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T07:24:00+03:00

2025-08-11T07:24:00+03:00

2025-08-11T07:24:00+03:00

тамань (станица)

керчь

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033325441_0:49:3098:1792_1920x0_80_0_0_8fdb9ff3f5fc040ca39da43877ce0f03.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Очередь из 1620 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1290 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 330 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250810/chislo-2034429415.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамань (станица), керчь, республика крым