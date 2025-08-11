Задержанным за ограбление отделения почты в Москве предъявили обвинение
Задержанных за ограбление отделения почты в Москве обвинили в разбое
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задержанным за ограбление отделения почты в Москве предъявили обвинение в разбое, одна фигурантка признала вину, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
О задержании в Серпухове пятерых подозреваемых в налете на отделение почты на улице Медиков МВД сообщило в субботу.
"Всем задержанным предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в релизе.
Отмечается, что "28-летняя обвиняемая, признавшая вину, показала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, а примерно 1,5 месяца назад познакомилась с другими фигурантами уголовного дела". По ее словам, подельники стали обсуждать, как можно заработать деньги, и решили напасть на почтовое отделение.
Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, добавили в прокуратуре.
