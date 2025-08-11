Рейтинг@Mail.ru
Задержанным за ограбление отделения почты в Москве предъявили обвинение - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 11.08.2025 (обновлено: 12:14 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/obvineniya-2034552741.html
Задержанным за ограбление отделения почты в Москве предъявили обвинение
Задержанным за ограбление отделения почты в Москве предъявили обвинение - РИА Новости, 11.08.2025
Задержанным за ограбление отделения почты в Москве предъявили обвинение
Задержанным за ограбление отделения почты в Москве предъявили обвинение в разбое, одна фигурантка признала вину, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T12:04:00+03:00
2025-08-11T12:14:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задержанным за ограбление отделения почты в Москве предъявили обвинение в разбое, одна фигурантка признала вину, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.О задержании в Серпухове пятерых подозреваемых в налете на отделение почты на улице Медиков МВД сообщило в субботу."Всем задержанным предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в релизе.Отмечается, что "28-летняя обвиняемая, признавшая вину, показала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, а примерно 1,5 месяца назад познакомилась с другими фигурантами уголовного дела". По ее словам, подельники стали обсуждать, как можно заработать деньги, и решили напасть на почтовое отделение.Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250805/lenoblast-2033444715.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Задержанным за ограбление отделения почты в Москве предъявили обвинение

Задержанных за ограбление отделения почты в Москве обвинили в разбое

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задержанным за ограбление отделения почты в Москве предъявили обвинение в разбое, одна фигурантка признала вину, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
О задержании в Серпухове пятерых подозреваемых в налете на отделение почты на улице Медиков МВД сообщило в субботу.
«
"Всем задержанным предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в релизе.
Отмечается, что "28-летняя обвиняемая, признавшая вину, показала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, а примерно 1,5 месяца назад познакомилась с другими фигурантами уголовного дела". По ее словам, подельники стали обсуждать, как можно заработать деньги, и решили напасть на почтовое отделение.
Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, добавили в прокуратуре.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В селе в Ленинградской области приезжие подверглись разбою
5 августа, 12:34
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала