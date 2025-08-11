https://ria.ru/20250811/novosibirsk-2034548580.html

В Новосибирске водитель самосвала наехал на людей

В Новосибирске водитель самосвала наехал на людей - РИА Новости, 11.08.2025

В Новосибирске водитель самосвала наехал на людей

В Новосибирске водитель самосвала умышленно наехал на людей, есть пострадавшие, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T11:48:00+03:00

2025-08-11T11:48:00+03:00

2025-08-11T14:23:00+03:00

происшествия

новосибирск

кировский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034548432_0:0:428:241_1920x0_80_0_0_7209fac99e2eae972ec42cbd194cf203.jpg

БАРНАУЛ, 11 авг — РИА Новости. В Новосибирске водитель самосвала умышленно наехал на людей, есть пострадавшие, сообщили в СУ СК по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК. По данным следствия, утром 10 августа 2025 года в Кировском районе города Новосибирска мужчина, управляя грузовым автомобилем, совершил умышленный наезд на группу людей", — рассказали там.Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Госпитализация им не потребовалась. "В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание фигуранта", — отметили в ведомстве.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20250808/arest-2034076556.html

https://ria.ru/20250807/dtp-2033849216.html

новосибирск

кировский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, кировский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)