В Новосибирске водитель самосвала наехал на людей

БАРНАУЛ, 11 авг — РИА Новости. В Новосибирске водитель самосвала умышленно наехал на людей, есть пострадавшие, сообщили в СУ СК по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК. По данным следствия, утром 10 августа 2025 года в Кировском районе города Новосибирска мужчина, управляя грузовым автомобилем, совершил умышленный наезд на группу людей", — рассказали там.Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Госпитализация им не потребовалась. "В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание фигуранта", — отметили в ведомстве.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
происшествия, новосибирск, кировский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Кировский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
