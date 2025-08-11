https://ria.ru/20250811/naemniki-2034493899.html

Эксперт объяснил, как ВСУ используют наемников из Колумбии

Эксперт объяснил, как ВСУ используют наемников из Колумбии - РИА Новости, 11.08.2025

Эксперт объяснил, как ВСУ используют наемников из Колумбии

ВСУ используют колумбийских наемников для расчистки пути для украинских кадровых военнослужащих, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T03:41:00+03:00

2025-08-11T03:41:00+03:00

2025-08-11T05:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

богота

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости, Олег Краев. ВСУ используют колумбийских наемников для расчистки пути для украинских кадровых военнослужащих, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "(ВСУ – ред.) обычно ищут людей, которые будут выполнять определенные задачи разведки. Поэтому они (наемники - ред.) часто подвергаются атакам дронов, подрываются на минах. Они прокладывают путь для кадровых военнослужащих", - поделился эксперт. Также собеседник агентства заявил, что колумбийцы нужны ВСУ в качестве "пушечного мяса", чтобы разменивать их жизни на жизни украинских военных. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250810/ekspert-2034400749.html

украина

россия

богота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, богота, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, оон