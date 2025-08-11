https://ria.ru/20250811/msp-2034554320.html

"Фабрика процессов" объединила 40 компаний МСП Южного Урала

"Фабрика процессов" объединила 40 компаний МСП Южного Урала - РИА Новости, 11.08.2025

"Фабрика процессов" объединила 40 компаний МСП Южного Урала

Сорок малых и средних компаний Челябинской области освоили бережливые технологии на "Фабрике производственных процессов", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T12:09:00+03:00

2025-08-11T12:09:00+03:00

2025-08-11T12:09:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

челябинская область

алексей текслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149818/68/1498186879_0:129:2500:1535_1920x0_80_0_0_540c36e859395592863c26ac4acb9b0b.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сорок малых и средних компаний Челябинской области освоили бережливые технологии на "Фабрике производственных процессов", сообщает пресс-служба правительства региона. Бесплатный интерактивный тренинг позволяет южноуральским предприятиям пройти однодневный курс по изучению бережливых технологий на специальной учебной площадке, созданной на базе регионального фонда развития промышленности (ФРП). Отмечается, что обучение востребовано среди участников федерального проекта "Производительность труда" и получателей региональной поддержки "Адресная поддержка повышения производительности труда", разработанной областными Минпромом и ФРП специально для компаний МСП. "”Фабрика процессов” – уникальный практикум, участники которого получают практический опыт использования инструментов бережливого производства и видят, как изменения влияют на работу и финансы предприятия в реальном производстве. С 2020 года, когда была запущена регподдержка, тренинг прошли уже более 620 сотрудников малых и средних промышленных предприятий. Учитывая высокий интерес со стороны бизнеса, по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера программа была расширена, чтобы еще больше компаний могли повысить свою эффективность", – сообщила заместитель директора регионального ФРП Екатерина Гагаринова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в этом году обучение на "Фабрике процессов" пройдут не менее 210 человек. Заявки от предприятий фонд принимает ежедневно. Изначально тренинг разрабатывался для участников нацпроекта "Производительность труда", который с 2025 года стал федеральным и вошел в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Обучение построено на примере сборки реального промышленного устройства: участникам необходимо собрать как можно больше изделий за ограниченный отрезок времени. Каждый выполняет задачи на виртуальном предприятии в соответствии с выбранной ролью: начальник цеха, логист, сборщик и многие другие. По истечении отведенного времени эксперты регионального ФРП подводят итоги работы каждой команды. Затем вместе с участниками определяются причины потерь и предлагаются идеи, как улучшить общий результат. В результате, применяя инструменты бережливого производства, специалисты с каждым новым подходом повышают производительность, снижают число транспортировок, улучшают экономический эффект и учатся максимально эффективно взаимодействовать между собой, отмечают в пресс-службе.

https://ria.ru/20250808/altay-2034152653.html

https://ria.ru/20250808/goroda-2030057204.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , челябинская область, алексей текслер