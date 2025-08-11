Рейтинг@Mail.ru
Благоустройство более 100 улиц проведут в центре Москвы - РИА Новости, 11.08.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:26 11.08.2025
Благоустройство более 100 улиц проведут в центре Москвы
Благоустройство более 100 улиц проведут в центре Москвы
МОСКВА, 11 авг- РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство более 100 улиц в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 116 в Центральном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 86 улицах, в том числе на 1-й и 2-й Брестских, Заморенова и Погодинской", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 600 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 280 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим, где необходимо, пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы", - рассказал Бирюков. Он отметил, что запланирована модернизация системы освещения - установим фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны. Бирюков напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 270 тысяч метров газонов.
Благоустройство более 100 улиц проведут в центре Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг- РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство более 100 улиц в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
"Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 116 в Центральном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 86 улицах, в том числе на 1-й и 2-й Брестских, Заморенова и Погодинской", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.
"В рамках работ заменим более 600 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 280 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим, где необходимо, пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что запланирована модернизация системы освещения - установим фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны. Бирюков напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 270 тысяч метров газонов.
В Москве стартовал капремонт левобережной эстакады Новоарбатского моста
