Встреча на Аляске не ограничится темой Украины, считает аналитик
Аналитик Озер: Москва и Вашингтон будут искать новые области для партнерства
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Планируемая на Аляске встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ограничится только темой урегулирования украинского конфликта, Москва и Вашингтон будут искать новые области для стратегического партнерства, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
"Граница между США и Россией через Берингов пролив составляет всего 4 км. Однако, оценивая отношения Москвы и Вашингтона, российские эксперты, в частности, парадоксальным образом используют термин "трансатлантический". Этот подход на самом деле является концепцией, разработанной европейцами для обозначения психологической дистанции. В нынешнем стратегическом партнёрстве США и России намеренно избегается использование термина "атлантический"; новый альянс называется Арктический альянс. В этом смысле выбор Аляски в качестве места первой встречи весьма показателен", - заявил собеседник агентства.
"Будут объявлены "публичные" основы стратегического партнёрства США и России… Ближайшие годы, вероятно, станут периодом, когда международная торговля между некоторыми экономическими блоками останется ограниченной, что подорвет правила свободной торговли и процесс глобализации. Российская Федерация вступает в этот период подготовленной, и объём торговли между Россией и США, вероятно, значительно увеличится в течение следующих пяти лет", - сказал Озер.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.