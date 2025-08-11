https://ria.ru/20250811/moskva-2034512955.html

Встреча на Аляске не ограничится темой Украины, считает аналитик

Встреча на Аляске не ограничится темой Украины, считает аналитик - РИА Новости, 11.08.2025

Встреча на Аляске не ограничится темой Украины, считает аналитик

Планируемая на Аляске встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ограничится только темой урегулирования украинского конфликта, Москва и РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T09:07:00+03:00

2025-08-11T09:07:00+03:00

2025-08-11T09:07:00+03:00

в мире

россия

аляска

сша

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Планируемая на Аляске встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ограничится только темой урегулирования украинского конфликта, Москва и Вашингтон будут искать новые области для стратегического партнерства, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. "Граница между США и Россией через Берингов пролив составляет всего 4 км. Однако, оценивая отношения Москвы и Вашингтона, российские эксперты, в частности, парадоксальным образом используют термин "трансатлантический". Этот подход на самом деле является концепцией, разработанной европейцами для обозначения психологической дистанции. В нынешнем стратегическом партнёрстве США и России намеренно избегается использование термина "атлантический"; новый альянс называется Арктический альянс. В этом смысле выбор Аляски в качестве места первой встречи весьма показателен", - заявил собеседник агентства. По его словам, предстоящий саммит Путина и Трампа не ограничится Украиной. "Будут объявлены "публичные" основы стратегического партнёрства США и России… Ближайшие годы, вероятно, станут периодом, когда международная торговля между некоторыми экономическими блоками останется ограниченной, что подорвет правила свободной торговли и процесс глобализации. Российская Федерация вступает в этот период подготовленной, и объём торговли между Россией и США, вероятно, значительно увеличится в течение следующих пяти лет", - сказал Озер. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250811/putin-2034441313.html

https://ria.ru/20250811/ukraina-2034485631.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский