Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу "Газпром трансгаз Махачкала" обвиняют в крупном мошенничестве - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 11.08.2025 (обновлено: 23:04 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/moshennichestvo-2034678718.html
Экс-главу "Газпром трансгаз Махачкала" обвиняют в крупном мошенничестве
Экс-главу "Газпром трансгаз Махачкала" обвиняют в крупном мошенничестве - РИА Новости, 11.08.2025
Экс-главу "Газпром трансгаз Махачкала" обвиняют в крупном мошенничестве
Арестованный экс-гендиректор "Газпром трансгаз Махачкала" Керим Гусейнов обвиняется в особо крупном мошенничестве и легализации полученного имущества, сообщила... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T21:08:00+03:00
2025-08-11T23:04:00+03:00
происшествия
махачкала
газпром
республика дагестан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МАХАЧКАЛА, 11 авг — РИА Новости. Арестованный экс-гендиректор "Газпром трансгаз Махачкала" Керим Гусейнов обвиняется в особо крупном мошенничестве и легализации полученного имущества, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. "Гусейнов обвиняется в том, что, будучи генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Махачкала", совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, используя свое служебное положение, организованной группой, в особо крупном размере, затем легализовал имущество, приобретенное в результате совершенного им преступления", — говорится в сообщении.Обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 и части 4 статьи 174.1 УК. Гусейнов покинул пост гендиректора ООО "Газпром трансгаз Махачкала" летом 2016 года.
https://ria.ru/20250723/obvinenie-2030853543.html
https://ria.ru/20250806/dagestan-2033624268.html
махачкала
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, газпром, республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, Газпром, Республика Дагестан, Россия
Экс-главу "Газпром трансгаз Махачкала" обвиняют в крупном мошенничестве

Экс-главу "Газпром трансгаз Махачкала" обвиняют в особо крупном мошенничестве

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 11 авг — РИА Новости. Арестованный экс-гендиректор "Газпром трансгаз Махачкала" Керим Гусейнов обвиняется в особо крупном мошенничестве и легализации полученного имущества, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.

Советский районный суд Махачкалы арестовал Гусейнова до 6 октября включительно.

Экс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Бывшего рязанского зампреда правительства обвинили в отмывании денег
23 июля, 15:01
"Гусейнов обвиняется в том, что, будучи генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Махачкала", совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, используя свое служебное положение, организованной группой, в особо крупном размере, затем легализовал имущество, приобретенное в результате совершенного им преступления", — говорится в сообщении.
Обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 и части 4 статьи 174.1 УК.
Гусейнов покинул пост гендиректора ООО "Газпром трансгаз Махачкала" летом 2016 года.
Работа спецназа для обеспечения следственных действий на Дагнефтепродукте - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей
6 августа, 09:52
 
ПроисшествияМахачкалаГазпромРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала