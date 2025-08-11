https://ria.ru/20250811/moshennichestvo-2034678718.html
Экс-главу "Газпром трансгаз Махачкала" обвиняют в крупном мошенничестве
Экс-главу "Газпром трансгаз Махачкала" обвиняют в крупном мошенничестве
МАХАЧКАЛА, 11 авг — РИА Новости. Арестованный экс-гендиректор "Газпром трансгаз Махачкала" Керим Гусейнов обвиняется в особо крупном мошенничестве и легализации полученного имущества, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. "Гусейнов обвиняется в том, что, будучи генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Махачкала", совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, используя свое служебное положение, организованной группой, в особо крупном размере, затем легализовал имущество, приобретенное в результате совершенного им преступления", — говорится в сообщении.Обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 и части 4 статьи 174.1 УК. Гусейнов покинул пост гендиректора ООО "Газпром трансгаз Махачкала" летом 2016 года.
