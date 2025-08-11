https://ria.ru/20250811/moshennichestvo-2034678718.html

Экс-главу "Газпром трансгаз Махачкала" обвиняют в крупном мошенничестве

Экс-главу "Газпром трансгаз Махачкала" обвиняют в крупном мошенничестве - РИА Новости, 11.08.2025

Экс-главу "Газпром трансгаз Махачкала" обвиняют в крупном мошенничестве

Арестованный экс-гендиректор "Газпром трансгаз Махачкала" Керим Гусейнов обвиняется в особо крупном мошенничестве и легализации полученного имущества, сообщила... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T21:08:00+03:00

2025-08-11T21:08:00+03:00

2025-08-11T23:04:00+03:00

происшествия

махачкала

газпром

республика дагестан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

МАХАЧКАЛА, 11 авг — РИА Новости. Арестованный экс-гендиректор "Газпром трансгаз Махачкала" Керим Гусейнов обвиняется в особо крупном мошенничестве и легализации полученного имущества, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. "Гусейнов обвиняется в том, что, будучи генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Махачкала", совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, используя свое служебное положение, организованной группой, в особо крупном размере, затем легализовал имущество, приобретенное в результате совершенного им преступления", — говорится в сообщении.Обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 и части 4 статьи 174.1 УК. Гусейнов покинул пост гендиректора ООО "Газпром трансгаз Махачкала" летом 2016 года.

https://ria.ru/20250723/obvinenie-2030853543.html

https://ria.ru/20250806/dagestan-2033624268.html

махачкала

республика дагестан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, газпром, республика дагестан, россия