https://ria.ru/20250811/moshennichestvo-2034589511.html

Заммэра Салехарда заподозрили в крупном мошенничестве

Заммэра Салехарда заподозрили в крупном мошенничестве

2025-08-11T14:36:00+03:00

2025-08-11T14:53:00+03:00

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Заместителю мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе Николаю Токарчуку вменяют мошенничество в особо крупном размере, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ. "Салехардским межрайонным следственным отделом задержан заместитель главы города Салехард, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах)", – говорится в сообщении.По версии следствия, с 2022 по 2024 год фигурант, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем (ИП) на оказание ряда услуг общей стоимостью более 3 миллионов рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были. Денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники распорядились по своему усмотрению, подчеркнули в управлении.Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. С остальными фигурантами уголовного дела проводятся процессуальные действия."В отношении ИП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 159 (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба)", – уточнили также в СУСК.В понедельник в пресс-службе горадминистрации подтвердили РИА Новости задержание курирующего внутреннюю политику заместителя мэра Салехарда Николая Токарчука.Николай Токарчук стал заместителем главы администрации Салехарда в 2021 году, в должности отвечал за блок внутренней политики.

