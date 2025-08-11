Рейтинг@Mail.ru
Заммэра Салехарда заподозрили в крупном мошенничестве
14:36 11.08.2025 (обновлено: 14:53 11.08.2025)
Заммэра Салехарда заподозрили в крупном мошенничестве
2025
Задержание заммэра Салехарда Токарчука, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах
Задержанному заммэра Салехарда Токарчуку вменяют мошенничество в особо крупных размерах, сообщили в СУСК по региону. По версии следствия, Токарчук в 2022-2024 гг, используя служебное положение, вместе с группой лиц убедил руководство автономной организации заключить договоры с ИП на сумму свыше 3 млн рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были. Денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники распорядились по своему усмотрению.
Заммэра Салехарда заподозрили в крупном мошенничестве

Заммэра Салехарда Токарчуку вменяют мошенничество в особо крупном размере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Заместителю мэра Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе Николаю Токарчуку вменяют мошенничество в особо крупном размере, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ.
"Салехардским межрайонным следственным отделом задержан заместитель главы города Салехард, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах)", – говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год фигурант, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем (ИП) на оказание ряда услуг общей стоимостью более 3 миллионов рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были. Денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники распорядились по своему усмотрению, подчеркнули в управлении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. С остальными фигурантами уголовного дела проводятся процессуальные действия.
"В отношении ИП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 159 (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба)", – уточнили также в СУСК.
В понедельник в пресс-службе горадминистрации подтвердили РИА Новости задержание курирующего внутреннюю политику заместителя мэра Салехарда Николая Токарчука.
Николай Токарчук стал заместителем главы администрации Салехарда в 2021 году, в должности отвечал за блок внутренней политики.
