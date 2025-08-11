https://ria.ru/20250811/moor-2034530980.html

Уровень подготовки к зиме в Тюменской области превышает 60%

Уровень подготовки к зиме в Тюменской области превышает 60% - РИА Новости, 11.08.2025

Уровень подготовки к зиме в Тюменской области превышает 60%

Уровень готовности Тюменской области к предстоящей зиме и отопительному сезону достиг почти 62%, сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T10:48:00+03:00

2025-08-11T10:48:00+03:00

2025-08-11T10:48:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_206849dffefb7329110581f8675e7f24.jpg

ТЮМЕНЬ, 11 авг - РИА Новости. Уровень готовности Тюменской области к предстоящей зиме и отопительному сезону достиг почти 62%, сообщил губернатор Александр Моор. "Подготовка домов и систем региона к зиме идёт полным ходом. Работы продолжаются во всех муниципалитетах. Готовность – почти 62%. И эта цифра быстро растёт… В Тюменской области уже отремонтировано и заменено почти 40 километров инженерных сетей, ещё 35 километров – в работе. К началу августа отремонтировано 27 котельных. Специалисты сейчас меняют оборудование ещё на 52 объектах", - сообщил Моор в своем Telegram-канале, комментируя итоги заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Готовятся к зиме и тюменские энергетики, на данный момент они отремонтировали и реконструировали 258 км линий электропередачи, а также 139 подстанций – почти две трети из запланированных, отметил Моор. На сайте правительства региона сообщается, что при подготовке к отопительному сезону в каждом муниципальном образовании проводятся противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения, в 14 из 26 муниципальных и городских округах они уже состоялись, в остальных их проведут в августе и сентябре. В целом подготовку региона к зиме губернатор держит на постоянном контроле.

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, александр моор