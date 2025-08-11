https://ria.ru/20250811/moor-2034530980.html
Уровень подготовки к зиме в Тюменской области превышает 60%
2025-08-11T10:48:00+03:00
тюменская область
александр моор
ТЮМЕНЬ, 11 авг - РИА Новости. Уровень готовности Тюменской области к предстоящей зиме и отопительному сезону достиг почти 62%, сообщил губернатор Александр Моор. "Подготовка домов и систем региона к зиме идёт полным ходом. Работы продолжаются во всех муниципалитетах. Готовность – почти 62%. И эта цифра быстро растёт… В Тюменской области уже отремонтировано и заменено почти 40 километров инженерных сетей, ещё 35 километров – в работе. К началу августа отремонтировано 27 котельных. Специалисты сейчас меняют оборудование ещё на 52 объектах", - сообщил Моор в своем Telegram-канале, комментируя итоги заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Готовятся к зиме и тюменские энергетики, на данный момент они отремонтировали и реконструировали 258 км линий электропередачи, а также 139 подстанций – почти две трети из запланированных, отметил Моор. На сайте правительства региона сообщается, что при подготовке к отопительному сезону в каждом муниципальном образовании проводятся противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения, в 14 из 26 муниципальных и городских округах они уже состоялись, в остальных их проведут в августе и сентябре. В целом подготовку региона к зиме губернатор держит на постоянном контроле.
тюменская область
тюменская область, александр моор
