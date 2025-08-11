https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034525244.html

Шойгу оценил ситуацию в Молдавии перед парламентскими выборами

Шойгу оценил ситуацию в Молдавии перед парламентскими выборами

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу написал статью "Молдова на перепутье" о ситуации в Молдавии накануне парламентских выборов в стране, ее публикует РИА Новости. С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность" (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года. Предстоящие выборы станут главным событием в Молдавии, которое на ближайшие четыре года определит геополитический вектор развития страны, отметил Шойгу. "От их итогов во многом будет зависеть, сохранит ли прозападный режим во главе с действующим президентом власть или же к руководству придут политические силы, ориентированные на национальные интересы", - подчеркивает секретарь Совбеза РФ. Подводя итоги четырехлетнего нахождения во власти правящей пропрезидентской ПДС, необходимо констатировать, что объективным результатом ее деятельности стало углубление раскола молдавского общества на сторонников евроатлантического вектора развития страны и граждан, выступающих против деятельности властей по фактическому разрушению молдавской государственности, добавил Шойгу. Он с помощью данных статистики обрисовал плачевное состояние экономики Молдавии, находящейся в затяжном кризисе из-за действий нынешних властей страны. По данным Национального бюро статистики Молдовы, объемы валового промышленного производства в стране в 2024 году сократились на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, а в 2023 году – на 3,6%, написал Шойгу. Экспорт товаров в 2024 году снизился на 12,2% до 3,56 миллиардов долларов, импорт вырос на 4,5% до 9,07 миллиардов долларов. "За четыре года нахождения у власти правительства "желтых" внешний государственный долг вырос более чем вдвое и по состоянию на 30 июня 2025 года составил рекордные 4,67 миллиардов долларов США. В текущем году внешние заимствования превысили выплаты по ранее взятым кредитам. Расплачиваться за такую политику придется будущим поколениям молдаван", - констатирует Шойгу. Уровень бедности в Молдавии достиг рекордных значений: если на момент прихода к власти правительства ПДС за чертой бедности жила четверть населения, то сегодня – уже треть, отметил секретарь Совбеза РФ. Жители вынуждены тратить на еду большую часть своих доходов, и происходит это на фоне галопирующей инфляции, реальный уровень которой за последние четыре года, по данным Нацбанка Молдавии, превысил 55%, добавил Шойгу. Кроме того, экономический кризис, вызванный политикой молдавского правительства, спровоцировал сокращение рынка труда и последующее падение уровня жизни, в связи с чем граждане вынуждены покидать республику в поисках заработка. Из-за этого катастрофическая ситуация сложилась в демографической сфере - за четырехлетний период нахождения во власти ПДС Молдавия лишилась каждого десятого гражданин, подчеркнул Шойгу. Сворачивание Кишиневом по указке Запада торговли с Россией оказывает разрушительное воздействие на экономику Молдавии, добавил Шойгу. По его словам, страдают молдавские производители сельскохозяйственной продукции и оставшаяся без снабжения энергоносителями по адекватным ценам промышленность страны. Местные перевозчики остались без разрешения на въезд и доставку в Россию плодоовощной продукции. При этом найти полноценную альтернативу среди зарубежных, прежде всего европейских, поставщиков и покупателей так и не удалось, отметил Шойгу. Во всех государственных органах Молдавии, включая силовые ведомства, действуют советники из стран Евросоюза, и речь идет о тотальном внешнем управлении страной, подчеркнул секретарь СБ РФ. По словам Шойгу, печальная статистика и отрицательный пример Украины не останавливают сближение кишиневского режима с НАТО, ведущее к утрате Молдавией своего суверенитета. Североатлантический альянс готовится сделать Молдавию частью своей военной инфраструктуры, но без формального членства и гарантий безопасности, отметил Шойгу. При этом Кишинев с помощью спецслужб Европы и на деньги Запада развернул масштабную зачистку информационного поля в Молдавии под предлогом противодействия "российской пропаганде", указал Шойгу. Также власти Молдавии активно изучают опыт Румынии и Франции по запрету неугодных политических партий и блоков, добавил он. В действиях нынешних властей Молдавии четко видны признаки автократии, и суровый приговор по надуманному обвинению, семь лет лишения свободы, лидеру Гагаузии Евгении Гуцул стал очередным вопиющим примером того, что в Молдавии репрессии против оппозиции давно стали нормой, написал Шойгу. Что касается непосредственно предстоящих выборов, то ПДС не уверена в победе них, ибо, несмотря на массовую "промывку мозгов" населения, провальные итоги экономической деятельности, коррупция и политические репрессии со стороны властей подорвали доверие избирателей, отметил секретарь СБ РФ. Поэтому не исключены прямая подтасовка результатов и дестабилизация обстановки по украинскому "майданному" сценарию, считает Шойгу. По его словам, есть все основания полагать, что основной упор действующие власти намерены, как и в прошлом, сделать на грубую и примитивную фальсификацию голосования диаспоры. Россия по итогам будущих парламентских выборов в Молдавии примет любой выбор ее граждан, но это должно быть реальное и подлинное волеизъявление, а не фальсификация в стиле бывшего диктатора Никарагуа Сомосы, подчеркнул Шойгу. "Удастся "желтым" реализовать свой сценарий или же граждане Молдовы примут решение в пользу экономического роста, нейтралитета и мирного развития своего независимого государства, покажет сентябрьское голосование", - подытожил он.

