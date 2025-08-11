Рейтинг@Mail.ru
НАТО хочет сделать Молдавию частью военной инфраструктуры, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.08.2025
08:05 11.08.2025 (обновлено: 09:41 11.08.2025)
НАТО хочет сделать Молдавию частью военной инфраструктуры, заявил Шойгу
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. НАТО планирует сделать Молдавию частью своей военной инфраструктуры, но не собирается принимать страну в альянс, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости."Страну готовят к превращению в составную часть военной инфраструктуры альянса, но без формального членства и, естественно, без гарантий безопасности", — отметил он.Молдавские власти, со своей стороны, пытаются повлиять на негативное отношение большинства граждан к втягиванию страны в НАТО. Они проводят агрессивную пропагандистскую кампанию, чтобы бы убедить население в необходимости отказаться от нейтралитета и присоединиться к блоку для "укрепления нацбезопасности и сохранения территориальной целостности" республики.На деле же, подчеркнул Шойгу, речь идет о неуклонном втягивании Молдавии в совместную военную деятельность.Кроме того, как показывает практика, сближение с НАТО ведет не только к потере суверенитета, но и к увеличению военных расходов. В качестве примера секретарь Совбеза России привел страны Восточной Европы, которые ранее входили в альянс."Их затраты на оборону выросли в два-шесть раз только за последние десять лет. Но, к сожалению, печальная статистика и отрицательный пример Украины, очевидно, не останавливают кишиневский режим", — указал он.В середине июля пресс-бюро СВР сообщило, что НАТО хочет использовать Молдавию в конфликте с Россией. По данным службы:
НАТО хочет сделать Молдавию частью военной инфраструктуры, заявил Шойгу

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. НАТО планирует сделать Молдавию частью своей военной инфраструктуры, но не собирается принимать страну в альянс, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости.
"Страну готовят к превращению в составную часть военной инфраструктуры альянса, но без формального членства и, естественно, без гарантий безопасности", — отметил он.
Молдавские власти, со своей стороны, пытаются повлиять на негативное отношение большинства граждан к втягиванию страны в НАТО. Они проводят агрессивную пропагандистскую кампанию, чтобы бы убедить население в необходимости отказаться от нейтралитета и присоединиться к блоку для "укрепления нацбезопасности и сохранения территориальной целостности" республики.
На деле же, подчеркнул Шойгу, речь идет о неуклонном втягивании Молдавии в совместную военную деятельность.
Кроме того, как показывает практика, сближение с НАТО ведет не только к потере суверенитета, но и к увеличению военных расходов. В качестве примера секретарь Совбеза России привел страны Восточной Европы, которые ранее входили в альянс.
"Их затраты на оборону выросли в два-шесть раз только за последние десять лет. Но, к сожалению, печальная статистика и отрицательный пример Украины, очевидно, не останавливают кишиневский режим", — указал он.

С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность". Ее создатель — нынешний президент страны Майя Санду, которая придерживается проевропейской политики. После ее прихода к власти отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться.

В середине июля пресс-бюро СВР сообщило, что НАТО хочет использовать Молдавию в конфликте с Россией.
По данным службы:
  • Альянс пытается сделать территорию Молдавии пригодной для оперативной переброски войск к российским границам.
  • В страну направляют военных инструкторов из стран блока, развертываются профильные учебно-тренировочные центры.
  • В НАТО рассчитывают, что молдаване станут "пушечным мясом" в ходе гипотетических боевых действий.
  • Власти республики, со своей стороны, надеются, что альянс поддержит пропрезидентскую партию "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах. В случае победы Майя Санду пообещала отменить нейтральный статус страны.
