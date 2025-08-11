https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034511168.html

НАТО хочет сделать Молдавию частью военной инфраструктуры, заявил Шойгу

НАТО хочет сделать Молдавию частью военной инфраструктуры, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.08.2025

НАТО хочет сделать Молдавию частью военной инфраструктуры, заявил Шойгу

НАТО планирует сделать Молдавию частью своей военной инфраструктуры, но не собирается принимать страну в альянс, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T08:05:00+03:00

2025-08-11T08:05:00+03:00

2025-08-11T09:41:00+03:00

в мире

молдавия

сергей шойгу

нато

майя санду

россия

восточная европа

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. НАТО планирует сделать Молдавию частью своей военной инфраструктуры, но не собирается принимать страну в альянс, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости."Страну готовят к превращению в составную часть военной инфраструктуры альянса, но без формального членства и, естественно, без гарантий безопасности", — отметил он.Молдавские власти, со своей стороны, пытаются повлиять на негативное отношение большинства граждан к втягиванию страны в НАТО. Они проводят агрессивную пропагандистскую кампанию, чтобы бы убедить население в необходимости отказаться от нейтралитета и присоединиться к блоку для "укрепления нацбезопасности и сохранения территориальной целостности" республики.На деле же, подчеркнул Шойгу, речь идет о неуклонном втягивании Молдавии в совместную военную деятельность.Кроме того, как показывает практика, сближение с НАТО ведет не только к потере суверенитета, но и к увеличению военных расходов. В качестве примера секретарь Совбеза России привел страны Восточной Европы, которые ранее входили в альянс."Их затраты на оборону выросли в два-шесть раз только за последние десять лет. Но, к сожалению, печальная статистика и отрицательный пример Украины, очевидно, не останавливают кишиневский режим", — указал он.В середине июля пресс-бюро СВР сообщило, что НАТО хочет использовать Молдавию в конфликте с Россией. По данным службы:

https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034504734.html

https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034492949.html

https://ria.ru/20250811/moldavii-2034500884.html

https://ria.ru/20250811/shoygu-2034513486.html

молдавия

россия

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, молдавия, сергей шойгу, нато, майя санду, россия, восточная европа, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)