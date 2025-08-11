https://ria.ru/20250811/moldavija-2034669670.html

В парламенте Молдавии обвинили власти в абсурдных приговорах оппозиционерам

В парламенте Молдавии обвинили власти в абсурдных приговорах оппозиционерам - РИА Новости, 11.08.2025

В парламенте Молдавии обвинили власти в абсурдных приговорах оппозиционерам

Власти Молдавии игнорируют юридические нормы и сажают оппозиционеров в тюрьмы без доказательств и по абсурдным приговорам, заявила депутат парламента от... РИА Новости, 11.08.2025

КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Власти Молдавии игнорируют юридические нормы и сажают оппозиционеров в тюрьмы без доказательств и по абсурдным приговорам, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку. "Наши коллеги находятся за решёткой без доказательств, без права на справедливый суд, но с абсурдными приговорами, вынесенными по заказу ПДС (партия "Действие и солидарность" - ред.). Материалы уголовного дела Евгении и Светланы — это не юридические документы, а фантастический детектив. За эту "фантастику" наши коллеги получили 6 и 7 лет тюрьмы, их вина лишь в том, что они смело говорят правду и защищают интересы своих избирателей", - написала Апостолова в своем Telegram-канале. По ее словам, партия власти в Молдавии отпускает по амнистии убийц и насильников, но сажает в тюрьму тех, кто смеет не соглашаться с руководством страны. "Обращаемся к международным правозащитным организациям с просьбой вмешаться и не допустить нарушения прав человека в Молдавии", - подчеркнула депутат. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

