https://ria.ru/20250811/moldavija-2034664354.html

Молдавский депутат назвал приговор Гуцул позором для страны

Молдавский депутат назвал приговор Гуцул позором для страны - РИА Новости, 11.08.2025

Молдавский депутат назвал приговор Гуцул позором для страны

Незаконный приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул привел к тому, что позорные действия властей Молдавии против оппозиции обсуждают даже на... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T19:08:00+03:00

2025-08-11T19:08:00+03:00

2025-08-11T19:08:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

василий боля

майя санду

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026471758_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da292ecf19bf16bae0fd356e448aa3b3.jpg

КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Незаконный приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул привел к тому, что позорные действия властей Молдавии против оппозиции обсуждают даже на международном уровне, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку. "Режим своей политической волей пытается заставить замолчать башкана (главу - ред.) Гагаузии — подлинного представителя оппозиции и сил, борющихся против действующей власти. Ситуация дошла даже до Высшего совета безопасности ООН, где антидемократические эксцессы в Молдавии обсуждались на закрытом заседании. Это позор, что государство, подписавшее международные обязательства по соблюдению высочайших стандартов прав человека и верховенства закона, оказалось в такой ситуации", - заявил Боля журналистам. По его словам, оппозиция борется не только за свободу Гуцул, она сражается за права граждан Молдавии, за верховенство закона, за свободную и процветающую жизнь. "Те, кто неправомерно пытается навязать ложную модель демократии, останутся лишь позорной страницей в истории. Будущее решает единственный суверен — гражданин Республики Молдова, который делегирует свою власть избранным им представителям", - подчеркну Боля. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250811/moldova-2034512146.html

https://ria.ru/20250807/zaharova-2034032633.html

https://ria.ru/20250708/gutsul-2027932443.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, василий боля, майя санду, оон, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул