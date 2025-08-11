Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии обвинили правящую партию в растрате бюджетных средств
17:17 11.08.2025
В Молдавии обвинили правящую партию в растрате бюджетных средств
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
марина таубер
евгения гуцул
илан шор
европейский суд
КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" использует средства из госбюджета для своей политической рекламы в преддверии парламентских выборов, утверждает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Неприкрытый цинизм и вседозволенность в очередной раз продемонстрировали приспешники (президента Молдавии Майи - ред.) Санду. Предвыборная кампания еще не началась, а бессовестная правящая партия уже разбазаривает бюджетные деньги на свою рекламу", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Она выразила возмущение тем фактом, что представители партии "Действие и солидарность" рассказывают о своих мнимых достижениях в городах, руководство которых возглавляют представители блока "Победа", в том числе в городе Оргеев, где прошлым мэром был лидер блока Илан Шор. "Эти палаточники в Оргееве чувствовали себя вольготно, потому что почти все активные горожане приехали в Кишинев, чтобы на мирном митинге у СИЗО поддержать незаконно осужденных Евгению Гуцул, Светлану Попан и супругов Вольчук. В ином случае этих "кандидатов" гнали бы из города вениками туда, где их ждут — то есть, на скамью подсудимых", - подчеркнула Таубер. Она напомнила, что ранее в Оргеев с визитом приезжал и премьер Дорин Речан, тогда горожане встречали его с вениками и призывами "выметаться" из города. В августе Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" использует средства из госбюджета для своей политической рекламы в преддверии парламентских выборов, утверждает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Неприкрытый цинизм и вседозволенность в очередной раз продемонстрировали приспешники (президента Молдавии Майи - ред.) Санду. Предвыборная кампания еще не началась, а бессовестная правящая партия уже разбазаривает бюджетные деньги на свою рекламу", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
Она выразила возмущение тем фактом, что представители партии "Действие и солидарность" рассказывают о своих мнимых достижениях в городах, руководство которых возглавляют представители блока "Победа", в том числе в городе Оргеев, где прошлым мэром был лидер блока Илан Шор.
"Эти палаточники в Оргееве чувствовали себя вольготно, потому что почти все активные горожане приехали в Кишинев, чтобы на мирном митинге у СИЗО поддержать незаконно осужденных Евгению Гуцул, Светлану Попан и супругов Вольчук. В ином случае этих "кандидатов" гнали бы из города вениками туда, где их ждут — то есть, на скамью подсудимых", - подчеркнула Таубер.
Она напомнила, что ранее в Оргеев с визитом приезжал и премьер Дорин Речан, тогда горожане встречали его с вениками и призывами "выметаться" из города.
В августе Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В миреМолдавияКишиневГагаузияМарина ТауберЕвгения ГуцулИлан ШорЕвропейский судSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
