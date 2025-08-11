https://ria.ru/20250811/mnogodetnye-2034671214.html

С начала года более 900 многодетных семей получили участки в Подмосковье

С начала года более 900 многодетных семей получили участки в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2025

С начала года более 900 многодетных семей получили участки в Подмосковье

С января текущего года 928 многодетных семей Подмосковья стали обладателями бесплатных земельных участков. Помимо этого, вместо предоставления земли теперь... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T20:07:00+03:00

2025-08-11T20:07:00+03:00

2025-08-11T20:07:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034666033_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6793433b85896bc4672b9a24b8d555db.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. С января текущего года 928 многодетных семей Подмосковья стали обладателями бесплатных земельных участков. Помимо этого, вместо предоставления земли теперь доступна возможность оформить денежную компенсацию, сообщил 360.ru.Согласно данным министерства имущественных отношений Московской области, право на получение бесплатного участка имеют семьи, воспитывающие трех и более детей. С прошлого года появилась альтернатива земле – единоразовая выплата в размере 400 тыс. рублей.Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что с момента вступления соответствующего закона в силу в 2011 году всего было зарегистрировано более 60 тыс. семей, претендующих на бесплатную землю."С начала действия закона в Подмосковье было поставлено на учет по предоставлению земельных участков 60 328 семей с тремя и более детьми. За это время землю получили 38 467 многодетных. Наибольшее количество участков в этом году предоставлено в Жуковском, Домодедове, Электростали, Раменском и Подольске", – сказал он.В настоящее время продолжается формирование новых земельных наделов: подготовлено 3,6 тыс. участков, дополнительно формируются еще 2,3 тыс. Это обеспечит жильем еще почти 6 тыс. нуждающихся семей.При этом министр социального развития региона Андрей Кирюхин подчеркнул значимость нововведения денежной выплаты вместо земельного участка."Денежная выплата взамен земельного участка для многодетных семей была введена в регионе год назад. С этого момента выплату уже получили 6415 семей", – добавил он.

https://ria.ru/20250804/podderzhka-2033341103.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)