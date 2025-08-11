Рейтинг@Mail.ru
С начала года более 900 многодетных семей получили участки в Подмосковье
20:07 11.08.2025
С начала года более 900 многодетных семей получили участки в Подмосковье
С января текущего года 928 многодетных семей Подмосковья стали обладателями бесплатных земельных участков. Помимо этого, вместо предоставления земли теперь... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. С января текущего года 928 многодетных семей Подмосковья стали обладателями бесплатных земельных участков. Помимо этого, вместо предоставления земли теперь доступна возможность оформить денежную компенсацию, сообщил 360.ru.Согласно данным министерства имущественных отношений Московской области, право на получение бесплатного участка имеют семьи, воспитывающие трех и более детей. С прошлого года появилась альтернатива земле – единоразовая выплата в размере 400 тыс. рублей.Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что с момента вступления соответствующего закона в силу в 2011 году всего было зарегистрировано более 60 тыс. семей, претендующих на бесплатную землю."С начала действия закона в Подмосковье было поставлено на учет по предоставлению земельных участков 60 328 семей с тремя и более детьми. За это время землю получили 38 467 многодетных. Наибольшее количество участков в этом году предоставлено в Жуковском, Домодедове, Электростали, Раменском и Подольске", – сказал он.В настоящее время продолжается формирование новых земельных наделов: подготовлено 3,6 тыс. участков, дополнительно формируются еще 2,3 тыс. Это обеспечит жильем еще почти 6 тыс. нуждающихся семей.При этом министр социального развития региона Андрей Кирюхин подчеркнул значимость нововведения денежной выплаты вместо земельного участка."Денежная выплата взамен земельного участка для многодетных семей была введена в регионе год назад. С этого момента выплату уже получили 6415 семей", – добавил он.
московская область (подмосковье)
С начала года более 900 многодетных семей получили участки в Подмосковье

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. С января текущего года 928 многодетных семей Подмосковья стали обладателями бесплатных земельных участков. Помимо этого, вместо предоставления земли теперь доступна возможность оформить денежную компенсацию, сообщил 360.ru.
Согласно данным министерства имущественных отношений Московской области, право на получение бесплатного участка имеют семьи, воспитывающие трех и более детей. С прошлого года появилась альтернатива земле – единоразовая выплата в размере 400 тыс. рублей.
Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что с момента вступления соответствующего закона в силу в 2011 году всего было зарегистрировано более 60 тыс. семей, претендующих на бесплатную землю.
Женщина с младенцем в родильном доме - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Подмосковье выделили свыше 600 млн рублей беременным и молодым матерям
4 августа, 19:11
"С начала действия закона в Подмосковье было поставлено на учет по предоставлению земельных участков 60 328 семей с тремя и более детьми. За это время землю получили 38 467 многодетных. Наибольшее количество участков в этом году предоставлено в Жуковском, Домодедове, Электростали, Раменском и Подольске", – сказал он.
В настоящее время продолжается формирование новых земельных наделов: подготовлено 3,6 тыс. участков, дополнительно формируются еще 2,3 тыс. Это обеспечит жильем еще почти 6 тыс. нуждающихся семей.
При этом министр социального развития региона Андрей Кирюхин подчеркнул значимость нововведения денежной выплаты вместо земельного участка.
"Денежная выплата взамен земельного участка для многодетных семей была введена в регионе год назад. С этого момента выплату уже получили 6415 семей", – добавил он.
 
