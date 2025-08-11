Рейтинг@Mail.ru
02:26 11.08.2025 (обновлено: 07:41 11.08.2025)
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он начнется 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая", — говорится в сообщении. Возможна организация обучения как по четвертям, так и по триместрам. Соответствующие рекомендации направили в регионы. "Документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся", — отметили в ведомстве. Необходимо предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы, длительность которых должна составлять не менее семи дней. Кроме того, для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительные каникулы в феврале – не менее семи дней.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУченицы на уроке математики в школе
Ученицы на уроке математики в школе. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он начнется 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая", — говорится в сообщении.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Минпросвещения определило нормы часов работы педагогов с учетом должности
6 августа, 03:26
Возможна организация обучения как по четвертям, так и по триместрам. Соответствующие рекомендации направили в регионы.
"Документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся", — отметили в ведомстве.
Необходимо предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы, длительность которых должна составлять не менее семи дней. Кроме того, для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительные каникулы в феврале – не менее семи дней.
Продажа школьной формы - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму
6 августа, 17:15
 
