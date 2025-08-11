https://ria.ru/20250811/minprosvescheniya-2034490631.html

Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он начнется 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая", — говорится в сообщении. Возможна организация обучения как по четвертям, так и по триместрам. Соответствующие рекомендации направили в регионы. "Документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся", — отметили в ведомстве. Необходимо предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы, длительность которых должна составлять не менее семи дней. Кроме того, для первоклассников рекомендуется предусмотреть дополнительные каникулы в феврале – не менее семи дней.

