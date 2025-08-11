https://ria.ru/20250811/minfin-2034645377.html

Минфин пообещал выполнить программу внутренних заимствований

Минфин пообещал выполнить программу внутренних заимствований - РИА Новости, 11.08.2025

Минфин пообещал выполнить программу внутренних заимствований

Программа государственных внутренних заимствований Минфина России на текущий год будет выполнена, заявил директор департамента государственного долга и... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T17:42:00+03:00

2025-08-11T17:42:00+03:00

2025-08-11T17:42:00+03:00

экономика

россия

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Программа государственных внутренних заимствований Минфина России на текущий год будет выполнена, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов. "Текущий объем привлечения соответствует 62% от годового объема программы. Годовой объем программы - 4,8 триллиона рублей. Прошло 30 аукционов, мы взяли 3 триллиона - по 100 миллиардов в неделю", - сказал он в эфире телеканала РБК. "Как видите, мы идем ровно по графику: у нас как программа начиналась с плана 100 миллиардов рублей в неделю, так она сейчас и остается. Соответственно, мы идем ровно по тому объему, который мы сами себе наметили. Надеюсь, что до конца года нам удастся такими же темпами размещаться... В любом случае программа заимствований будет выполнена", - сказал он. "С текущим объемом не видим никаких проблем по привлечению", - подчеркнул чиновник. По его словам, на текущий момент программа выполняется за счет инструментов с фиксированным купоном, из них порядка 87% - это облигации со сроком 10 лет и больше. "На наш взгляд, устойчивый спрос на эти инструменты сохраняется, и пока предпосылок к тому, чтобы он снижался, я не вижу", - заключил Мамонов.

https://ria.ru/20250801/dolgi-2032886090.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, рбк (медиагруппа)