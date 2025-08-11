Рейтинг@Mail.ru
Минфин пообещал выполнить программу внутренних заимствований
17:42 11.08.2025
Минфин пообещал выполнить программу внутренних заимствований
Минфин пообещал выполнить программу внутренних заимствований - РИА Новости, 11.08.2025
Минфин пообещал выполнить программу внутренних заимствований
Программа государственных внутренних заимствований Минфина России на текущий год будет выполнена, заявил директор департамента государственного долга и... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Программа государственных внутренних заимствований Минфина России на текущий год будет выполнена, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов. "Текущий объем привлечения соответствует 62% от годового объема программы. Годовой объем программы - 4,8 триллиона рублей. Прошло 30 аукционов, мы взяли 3 триллиона - по 100 миллиардов в неделю", - сказал он в эфире телеканала РБК. "Как видите, мы идем ровно по графику: у нас как программа начиналась с плана 100 миллиардов рублей в неделю, так она сейчас и остается. Соответственно, мы идем ровно по тому объему, который мы сами себе наметили. Надеюсь, что до конца года нам удастся такими же темпами размещаться... В любом случае программа заимствований будет выполнена", - сказал он. "С текущим объемом не видим никаких проблем по привлечению", - подчеркнул чиновник. По его словам, на текущий момент программа выполняется за счет инструментов с фиксированным купоном, из них порядка 87% - это облигации со сроком 10 лет и больше. "На наш взгляд, устойчивый спрос на эти инструменты сохраняется, и пока предпосылок к тому, чтобы он снижался, я не вижу", - заключил Мамонов.
Минфин пообещал выполнить программу внутренних заимствований

Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Программа государственных внутренних заимствований Минфина России на текущий год будет выполнена, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов.
"Текущий объем привлечения соответствует 62% от годового объема программы. Годовой объем программы - 4,8 триллиона рублей. Прошло 30 аукционов, мы взяли 3 триллиона - по 100 миллиардов в неделю", - сказал он в эфире телеканала РБК.
"Как видите, мы идем ровно по графику: у нас как программа начиналась с плана 100 миллиардов рублей в неделю, так она сейчас и остается. Соответственно, мы идем ровно по тому объему, который мы сами себе наметили. Надеюсь, что до конца года нам удастся такими же темпами размещаться... В любом случае программа заимствований будет выполнена", - сказал он.
"С текущим объемом не видим никаких проблем по привлечению", - подчеркнул чиновник.
По его словам, на текущий момент программа выполняется за счет инструментов с фиксированным купоном, из них порядка 87% - это облигации со сроком 10 лет и больше. "На наш взгляд, устойчивый спрос на эти инструменты сохраняется, и пока предпосылок к тому, чтобы он снижался, я не вижу", - заключил Мамонов.
Заголовок открываемого материала