В Смоленской области благоустроят 83 мемориала ВОВ в 2025 году

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В год 80-летия Победы в Смоленской области будут благоустроены 83 мемориала, которые посвящены Великой Отечественной войне, работы на 59 из них уже завершены, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Память о трагических и героических событиях Великой Отечественной войны увековечена в памятниках, мемориалах и обелисках. Они стали символами нашей благодарности и уважения к героям, освободившим страну от фашизма. В год 80-летия Победы приводим в порядок памятные сооружения. В этом году благоустроим 83 мемориала. На эти цели выделили порядка 70 миллионов рублей. Работы на 59 из них уже завершены", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что в Ярцевском муниципальном округе привели в порядок братскую могилу 13 советских граждан, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками. На месте захоронения установлен гранитный памятник. В этом году его отреставрировали. На территории поставили ограждение, привели в порядок клумбу, установили декоративные металлические элементы: цветы и проволока с шипами — символ погибших в неволе. Также на территории памятника появилось освещение. На обновление суммарно выделили порядка 1,5 миллиона рублей. Кроме того, в Гагаринском округе благоустроили захоронение мирных жителей, заживо сожженных фашистскими захватчиками в марте 1943 года, уточнил Анохин. Здесь провели масштабные работы: восстановили геометрию памятника, обновили лакокрасочное покрытие, облицевали постаменты керамогранитной плиткой, заменили брусчатку, установили новое ограждение и скамейки. Возле памятника обустроили противопожарную щебеночную полосу, высадили кустарники. На проведение работ выделено почти 1,9 миллиона рублей. "Благодарю всех неравнодушных смолян за активное участие в работе по благоустройству памятных мест. Важно, что это благородное дело объединяет сотрудников администраций муниципальных округов, партий, работников предприятий и организаций, молодежь, волонтеров, общественников. Наша общая задача — сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям", — заключил Анохин.
