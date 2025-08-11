Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области благоустроят 83 мемориала ВОВ в 2025 году - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:38 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/memorialy-2034681380.html
В Смоленской области благоустроят 83 мемориала ВОВ в 2025 году
В Смоленской области благоустроят 83 мемориала ВОВ в 2025 году - РИА Новости, 11.08.2025
В Смоленской области благоустроят 83 мемориала ВОВ в 2025 году
В год 80-летия Победы в Смоленской области будут благоустроены 83 мемориала, которые посвящены Великой Отечественной войне, работы на 59 из них уже завершены,... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T21:38:00+03:00
2025-08-11T21:38:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97340/96/973409614_0:9:400:234_1920x0_80_0_0_34a375ad08a7adf2e87fdb3d4c85a3fe.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В год 80-летия Победы в Смоленской области будут благоустроены 83 мемориала, которые посвящены Великой Отечественной войне, работы на 59 из них уже завершены, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Память о трагических и героических событиях Великой Отечественной войны увековечена в памятниках, мемориалах и обелисках. Они стали символами нашей благодарности и уважения к героям, освободившим страну от фашизма. В год 80-летия Победы приводим в порядок памятные сооружения. В этом году благоустроим 83 мемориала. На эти цели выделили порядка 70 миллионов рублей. Работы на 59 из них уже завершены", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что в Ярцевском муниципальном округе привели в порядок братскую могилу 13 советских граждан, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками. На месте захоронения установлен гранитный памятник. В этом году его отреставрировали. На территории поставили ограждение, привели в порядок клумбу, установили декоративные металлические элементы: цветы и проволока с шипами — символ погибших в неволе. Также на территории памятника появилось освещение. На обновление суммарно выделили порядка 1,5 миллиона рублей. Кроме того, в Гагаринском округе благоустроили захоронение мирных жителей, заживо сожженных фашистскими захватчиками в марте 1943 года, уточнил Анохин. Здесь провели масштабные работы: восстановили геометрию памятника, обновили лакокрасочное покрытие, облицевали постаменты керамогранитной плиткой, заменили брусчатку, установили новое ограждение и скамейки. Возле памятника обустроили противопожарную щебеночную полосу, высадили кустарники. На проведение работ выделено почти 1,9 миллиона рублей. "Благодарю всех неравнодушных смолян за активное участие в работе по благоустройству памятных мест. Важно, что это благородное дело объединяет сотрудников администраций муниципальных округов, партий, работников предприятий и организаций, молодежь, волонтеров, общественников. Наша общая задача — сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям", — заключил Анохин.
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97340/96/973409614_39:0:362:242_1920x0_80_0_0_0bb071bd3def8b6b3835a2c3fed0d79e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, смоленская область, общество
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Общество
В Смоленской области благоустроят 83 мемориала ВОВ в 2025 году

Губернатор Смоленской области Анохин: в 2025 году благоустроят 83 мемориала ВОВ

© Фото : сайт Думы города ТомскаМемориал в Смоленской области
Мемориал в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : сайт Думы города Томска
Мемориал в Смоленской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В год 80-летия Победы в Смоленской области будут благоустроены 83 мемориала, которые посвящены Великой Отечественной войне, работы на 59 из них уже завершены, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«
"Память о трагических и героических событиях Великой Отечественной войны увековечена в памятниках, мемориалах и обелисках. Они стали символами нашей благодарности и уважения к героям, освободившим страну от фашизма. В год 80-летия Победы приводим в порядок памятные сооружения. В этом году благоустроим 83 мемориала. На эти цели выделили порядка 70 миллионов рублей. Работы на 59 из них уже завершены", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в Ярцевском муниципальном округе привели в порядок братскую могилу 13 советских граждан, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками. На месте захоронения установлен гранитный памятник. В этом году его отреставрировали. На территории поставили ограждение, привели в порядок клумбу, установили декоративные металлические элементы: цветы и проволока с шипами — символ погибших в неволе. Также на территории памятника появилось освещение. На обновление суммарно выделили порядка 1,5 миллиона рублей.
Кроме того, в Гагаринском округе благоустроили захоронение мирных жителей, заживо сожженных фашистскими захватчиками в марте 1943 года, уточнил Анохин. Здесь провели масштабные работы: восстановили геометрию памятника, обновили лакокрасочное покрытие, облицевали постаменты керамогранитной плиткой, заменили брусчатку, установили новое ограждение и скамейки. Возле памятника обустроили противопожарную щебеночную полосу, высадили кустарники. На проведение работ выделено почти 1,9 миллиона рублей.
"Благодарю всех неравнодушных смолян за активное участие в работе по благоустройству памятных мест. Важно, что это благородное дело объединяет сотрудников администраций муниципальных округов, партий, работников предприятий и организаций, молодежь, волонтеров, общественников. Наша общая задача — сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям", — заключил Анохин.
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала