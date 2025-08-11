https://ria.ru/20250811/malkov-2034649722.html

Губернатор Малков сообщил о создании военно-патриотического парка

На территории заброшенной воинской части в Рязани создадут военно-патриотический парк с многофункциональным дрон-центром, сообщил губернатор Павел Малков.

РЯЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. На территории заброшенной воинской части в Рязани создадут военно-патриотический парк с многофункциональным дрон-центром, сообщил губернатор Павел Малков. "В Рязани появится военно-патриотический парк. Планируем парк на территории заброшенной воинской части в микрорайоне Агропром. Ранее территорию хотели продать под застройку, по просьбе жителей поручил приостановить продажу. Помню, когда впервые сюда приехал, то увидел настоящий лес. Застраивать его нельзя, как и оставлять заброшенным", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что парк планируется развивать в нескольких направлениях, в числе которых отдых и прогулки, масштабные спортивные игры, военно-патриотические слёты. Все взрослые здоровые деревья в парке сохранят. "В будущем парке появится многофункциональный дрон-центр с полигоном для полётов, стрелковый центр, полоса препятствий, верёвочный парк, аллея с военной техникой, гостиничный комплекс и многое другое", - уточнил Павел Малков. По его словам, к строительству планируется приступить в 2027 году.

