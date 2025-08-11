Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Малков сообщил о создании военно-патриотического парка
Рязанская область
Рязанская область
 
18:00 11.08.2025
Губернатор Малков сообщил о создании военно-патриотического парка
Губернатор Малков сообщил о создании военно-патриотического парка - РИА Новости, 11.08.2025
Губернатор Малков сообщил о создании военно-патриотического парка
На территории заброшенной воинской части в Рязани создадут военно-патриотический парк с многофункциональным дрон-центром, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 11.08.2025
рязанская область
павел малков
рязань
рязанская область
РЯЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. На территории заброшенной воинской части в Рязани создадут военно-патриотический парк с многофункциональным дрон-центром, сообщил губернатор Павел Малков. "В Рязани появится военно-патриотический парк. Планируем парк на территории заброшенной воинской части в микрорайоне Агропром. Ранее территорию хотели продать под застройку, по просьбе жителей поручил приостановить продажу. Помню, когда впервые сюда приехал, то увидел настоящий лес. Застраивать его нельзя, как и оставлять заброшенным", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что парк планируется развивать в нескольких направлениях, в числе которых отдых и прогулки, масштабные спортивные игры, военно-патриотические слёты. Все взрослые здоровые деревья в парке сохранят. "В будущем парке появится многофункциональный дрон-центр с полигоном для полётов, стрелковый центр, полоса препятствий, верёвочный парк, аллея с военной техникой, гостиничный комплекс и многое другое", - уточнил Павел Малков. По его словам, к строительству планируется приступить в 2027 году.
рязань
рязанская область
павел малков, рязань, рязанская область
Рязанская область, Павел Малков, Рязань, Рязанская область
Губернатор Малков сообщил о создании военно-патриотического парка

Рязанский губернатор Малков сообщил о создании военно-патриотического парка

РЯЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. На территории заброшенной воинской части в Рязани создадут военно-патриотический парк с многофункциональным дрон-центром, сообщил губернатор Павел Малков.
"В Рязани появится военно-патриотический парк. Планируем парк на территории заброшенной воинской части в микрорайоне Агропром. Ранее территорию хотели продать под застройку, по просьбе жителей поручил приостановить продажу. Помню, когда впервые сюда приехал, то увидел настоящий лес. Застраивать его нельзя, как и оставлять заброшенным", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что парк планируется развивать в нескольких направлениях, в числе которых отдых и прогулки, масштабные спортивные игры, военно-патриотические слёты. Все взрослые здоровые деревья в парке сохранят.
"В будущем парке появится многофункциональный дрон-центр с полигоном для полётов, стрелковый центр, полоса препятствий, верёвочный парк, аллея с военной техникой, гостиничный комплекс и многое другое", - уточнил Павел Малков.
По его словам, к строительству планируется приступить в 2027 году.
Губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Малков: восстановление памятников - это развитие Рязанской области
23 июля, 10:35
 
Рязанская область Павел Малков Рязань Рязанская область
 
 
