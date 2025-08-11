https://ria.ru/20250811/malkov-2034649722.html
Губернатор Малков сообщил о создании военно-патриотического парка
Губернатор Малков сообщил о создании военно-патриотического парка - РИА Новости, 11.08.2025
Губернатор Малков сообщил о создании военно-патриотического парка
На территории заброшенной воинской части в Рязани создадут военно-патриотический парк с многофункциональным дрон-центром, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T18:00:00+03:00
2025-08-11T18:00:00+03:00
2025-08-11T18:00:00+03:00
рязанская область
павел малков
рязань
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787994231_0:0:2546:1433_1920x0_80_0_0_757385fd5e607dc568a89269f0b7d31b.jpg
РЯЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. На территории заброшенной воинской части в Рязани создадут военно-патриотический парк с многофункциональным дрон-центром, сообщил губернатор Павел Малков. "В Рязани появится военно-патриотический парк. Планируем парк на территории заброшенной воинской части в микрорайоне Агропром. Ранее территорию хотели продать под застройку, по просьбе жителей поручил приостановить продажу. Помню, когда впервые сюда приехал, то увидел настоящий лес. Застраивать его нельзя, как и оставлять заброшенным", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что парк планируется развивать в нескольких направлениях, в числе которых отдых и прогулки, масштабные спортивные игры, военно-патриотические слёты. Все взрослые здоровые деревья в парке сохранят. "В будущем парке появится многофункциональный дрон-центр с полигоном для полётов, стрелковый центр, полоса препятствий, верёвочный парк, аллея с военной техникой, гостиничный комплекс и многое другое", - уточнил Павел Малков. По его словам, к строительству планируется приступить в 2027 году.
https://ria.ru/20250723/malkov-2030780588.html
рязань
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787994231_228:0:2428:1650_1920x0_80_0_0_73115eda8174f3884716412914f79865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел малков, рязань, рязанская область
Рязанская область, Павел Малков, Рязань, Рязанская область
Губернатор Малков сообщил о создании военно-патриотического парка
Рязанский губернатор Малков сообщил о создании военно-патриотического парка
РЯЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. На территории заброшенной воинской части в Рязани создадут военно-патриотический парк с многофункциональным дрон-центром, сообщил губернатор Павел Малков.
"В Рязани появится военно-патриотический парк. Планируем парк на территории заброшенной воинской части в микрорайоне Агропром. Ранее территорию хотели продать под застройку, по просьбе жителей поручил приостановить продажу. Помню, когда впервые сюда приехал, то увидел настоящий лес. Застраивать его нельзя, как и оставлять заброшенным", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что парк планируется развивать в нескольких направлениях, в числе которых отдых и прогулки, масштабные спортивные игры, военно-патриотические слёты. Все взрослые здоровые деревья в парке сохранят.
"В будущем парке появится многофункциональный дрон-центр с полигоном для полётов, стрелковый центр, полоса препятствий, верёвочный парк, аллея с военной техникой, гостиничный комплекс и многое другое", - уточнил Павел Малков.
По его словам, к строительству планируется приступить в 2027 году.