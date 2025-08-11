https://ria.ru/20250811/lyulin-2034673711.html

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал помогать работающей молодежи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Предприятия должны системно внедрять меры, делающие труд молодого специалиста привлекательным и перспективным, заявил глава совета законодателей Приволжского федерального округа, председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Вопросы поддержки работающей молодежи обсудили в Перми на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Участники встречи обменялись региональными практиками и наметили пути решения актуальных проблем. Как было отмечено в ходе заседания, по статистике, в Приволжском федеральном округе проживают более 5,2 миллиона молодых людей в возрасте 18–34 лет. Регионы ПФО уже реализуют комплекс мер для их поддержки, однако существует и ряд системных проблем: отсутствие единых стандартов работы с молодежью, слабое информационное сопровождение мер поддержки и недостаток специалистов в этой сфере. "Члены совета предложили конкретные шаги решения этих проблем. Росмолодежи рекомендовано разработать стандарт корпоративной молодежной политики и создать национальный рейтинг компаний по работе с молодежью. Регионам ПФО поручено расширить жилищные программы, субсидировать оплату детсадов и усилить поддержку сельской молодежи. Комитету Госдумы по молодежной политике рекомендовано проработать вопрос налоговых вычетов для молодых специалистов, арендующих жилье", - сообщает пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области. Кроме того, Российскому союзу молодежи поручено тиражировать окружной проект "МолоТ" (Молодежный труд), в рамках которого проводятся спортивные состязания, интеллектуальные конкурсы и военно-патриотические мероприятия, на федеральном уровне. "Запросы работающей молодежи – карьера, адаптация на производствах, жилье, спорт, культура – назрели уже давно. Решение – не в директивах бизнесу, а в выработке понятных стандартов поддержки и создании условий, при которых предприятия осознанно будут внедрять комплекс мер, делающих труд молодого специалиста привлекательным и перспективным. Только так мы остановим отток и обеспечим производства лояльными кадрами", – приводятся в сообщении слова Люлина. Председатель совета законодателей ПФО вместе с главой парламента Пермского края Валерием Сухих встретился с молодыми парламентариями и активом общественных организаций региона. Участники встречи обсудили вопросы молодежного парламентаризма, реализацию законотворческих инициатив и волонтерских проектов, развития межрегионального и международного сотрудничества, а также лидерства и саморазвития. Люлин назвал молодежный парламентаризм "силой, меняющей жизнь к лучшему". "Уверен, что через 10-15 лет именно такие инициативные ребята будут определять дальнейшее развитие Пермского края. Важно, что молодые парламентарии из разных регионов ПФО активно и продуктивно взаимодействуют в рамках окружной ассоциации. Нижегородские и пермские молодые парламентарии уже работают вместе над важными задачами – от помощи Донбассу до реализации международных проектов. Уверен, что это сотрудничество будет только крепнуть", - заявил Люлин.

