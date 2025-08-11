https://ria.ru/20250811/lotereja-2034612545.html

Участники "Национальной Лотереи" выиграли более 2,28 миллиарда рублей

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Участники игр от "Национальной Лотереи" выиграли более 2,28 миллиарда рублей в июле 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. "За июль 2025 года сумма выигрышей всех тиражных лотерей от "Национальной Лотереи" составила 2 282 910 417 рублей", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что регионами-лидерами по сумме выигрышей стали Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия и Санкт-Петербург.

