https://ria.ru/20250811/kredit-2034135084.html

Выпуск адаптивной одежды расширят в Москве при поддержке Корпорации МСП

Выпуск адаптивной одежды расширят в Москве при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 11.08.2025

Выпуск адаптивной одежды расширят в Москве при поддержке Корпорации МСП

Столичная компания "Ортомода" привлекла 350 миллионов рублей за счет льготного финансирования по программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП для малых... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T10:00:00+03:00

2025-08-11T10:00:00+03:00

2025-08-11T10:00:00+03:00

твой бизнес

корпорация мсп

александр исаевич

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923378662_0:28:3154:1802_1920x0_80_0_0_f612b7034d9ef64b86fa399e48574569.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Столичная компания "Ортомода" привлекла 350 миллионов рублей за счет льготного финансирования по программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП для малых технологических компаний (МТК), сообщает пресс-служба федерального института развития.С помощью полученного финансирования предприятие сможет масштабировать производство и в два раза ускорить реализацию инновационных разработок для реабилитации и повышения комфорта людей с инвалидностью.В частности, планируется расширить ассортимент и объем выпуска ортопедической обуви и адаптивной одежды для пожилых людей и людей с инвалидностью. Запускается новая линейка для людей с сахарным диабетом и реабилитационная обувь на протез. В общей сложности будет произведено более 100 новых моделей адаптивной обуви. Финансирование также помогло запустить в массовое производство мужскую коллекцию адаптивной одежды, которая учитывает особенности и типы боевых травм.В 2026 году будет расширена линейка одежды для людей, использующих кресла-коляски и пожилых людей. Кроме того, компания нацелена на расширение дистрибуции и онлайн-продаж для обеспечения доступности продукции по всей стране. Если сейчас компания присутствует в 60 регионах, то к 2027 году планируется присутствие во всех регионах России."Технологии сегодня — это не только про железо и ПО. Высокотехнологичными становятся совершенно повседневные вещи - те же одежда и обувь. Именно технологии позволяют их сделать максимально функциональными, что особенно важно в сегменте адаптивного легпрома. Не человек должен подстраиваться под одежду и снимать протез, чтобы ее надеть, а все изначально должно быть учтено в конструкции вещи. Поэтому поддержка и развитие компаний, занимающихся таким высокотехнологичным легпромом, находится в числе наших приоритетов", - подчеркнул председатель Наблюдательного совета МСП Банка, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.В настоящее время по льготной программе для малых технологических компаний процентная ставка составляет 11% годовых ("ключ" минус 7%)."Наша история началась с идеи повысить качество жизни людей с инвалидностью, производя функциональную и красивую ортопедическую обувь. Для миллионов людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями повседневные вещи – обуться или одеться – становятся настоящим вызовом, влияющим на здоровье, мобильность и самореализацию. Для людей, столкнувшихся с серьезными жизненными испытаниям, важно не просто носить специальную одежду и обувь, но и чувствовать себя в ней красиво", – отметила генеральный директор компании "Ортомода" Наталия Волкова.Она добавила, что привлечение льготного финансирования – ключевой шаг к тому, чтобы разработки компании стали доступны большему числу тех, кто в них остро нуждается.Центр проектирования обуви специального назначения "Ортомода" работает на рынке уже более 20 лет. Продукция производится с применением "умных" материалов. Компания располагает производственными и лабораторными мощностями на территории особой экономической зоны "Технополис Москва".На сегодняшний день более 10 малых технологических компаний получили льготное финансирование в рамках специальной программы Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП по результатам нового отбора заявок в 2025 году. Ранее получателями льготного финансирования в МСП Банке стали МТК из Москвы, Московской, Ульяновской, Свердловской, Тюменской областей, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан.Среди ключевых критериев, которым должна соответствовать компания из реестра МТК для получения льготного кредита: выручка не менее 100 миллионов рублей, а также темп роста выручки за последние два года не менее 10%. Программа льготного кредитования МТК реализуется в рамках федпроекта "Технологии" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250808/msp-2034083069.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

корпорация мсп, александр исаевич, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса