Рейтинг@Mail.ru
Конференция InBetween 2025 состоится в Москве - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
10:24 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/konfereniya-2034527420.html
Конференция InBetween 2025 состоится в Москве
Конференция InBetween 2025 состоится в Москве - РИА Новости, 11.08.2025
Конференция InBetween 2025 состоится в Москве
Конференция InBetween 2025, посвященная оперативному искусству в менеджменте, состоится в московском пространстве "Весна" 8 сентября. Мероприятие организует... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:24:00+03:00
2025-08-11T10:24:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032355576_199:223:3049:1826_1920x0_80_0_0_dfb58021629d2060b8c8efda14a3b80d.jpg
МОСКВА, 11 авг – Пресс-служба JUG Ru Group. Конференция InBetween 2025, посвященная оперативному искусству в менеджменте, состоится в московском пространстве "Весна" 8 сентября. Мероприятие организует компания JUG Ru Group. Конференция ориентирована на топ-менеджеров, руководителей проектов и продуктов, а также собственников малого и среднего бизнеса, стремящихся к управлению через смысловую, процессную и организационную сборку, позволяющую действовать быстро и эффективно. InBetween поднимает вопросы, с которыми сталкиваются руководители в повседневной практике: разрыв между стратегией и реализацией, буксующие решения, непрозрачные процессы и фреймворки, которые больше не работают. Участники обсудят, как выстраивать систему управления, в которой сложные проекты не разваливаются, а доходят до результата. "Мы получаем все больше запросов от клиентов на контент об эффективности управленческих методов. Независимо от того, используется ли в компании классическое проектное управление, Agile или продуктовая модель, – все сталкиваются с тем, что идеи буксуют на исполнении, а ресурсы и сроки не совпадают с реальностью. InBetween — это площадка, где можно честно обсудить эти вызовы и найти работающие подходы", – подчеркнул продюсер конференции Алексей Федоров. Среди ключевых тем конференции – принятие решений в условиях неопределенности, баланс между аналитикой и управленческой интуицией, адаптация планов, выстраивание командной ответственности. В программе – выступления управленцев и экспертов из Paper Planes, Яндекс, Циан, Контур, Райффайзен Банк и других компаний. Трансляция конференции также будет доступна в онлайн-режиме. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032355576_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_c54cb0643317b0de6ec1dc2f66a22b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Конференция InBetween 2025 состоится в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль и Москва-сити
Вид на Кремль и Москва-сити - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль и Москва-сити. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг – Пресс-служба JUG Ru Group. Конференция InBetween 2025, посвященная оперативному искусству в менеджменте, состоится в московском пространстве "Весна" 8 сентября. Мероприятие организует компания JUG Ru Group.
Конференция ориентирована на топ-менеджеров, руководителей проектов и продуктов, а также собственников малого и среднего бизнеса, стремящихся к управлению через смысловую, процессную и организационную сборку, позволяющую действовать быстро и эффективно.
InBetween поднимает вопросы, с которыми сталкиваются руководители в повседневной практике: разрыв между стратегией и реализацией, буксующие решения, непрозрачные процессы и фреймворки, которые больше не работают. Участники обсудят, как выстраивать систему управления, в которой сложные проекты не разваливаются, а доходят до результата.
"Мы получаем все больше запросов от клиентов на контент об эффективности управленческих методов. Независимо от того, используется ли в компании классическое проектное управление, Agile или продуктовая модель, – все сталкиваются с тем, что идеи буксуют на исполнении, а ресурсы и сроки не совпадают с реальностью. InBetween — это площадка, где можно честно обсудить эти вызовы и найти работающие подходы", – подчеркнул продюсер конференции Алексей Федоров.
Среди ключевых тем конференции – принятие решений в условиях неопределенности, баланс между аналитикой и управленческой интуицией, адаптация планов, выстраивание командной ответственности.
В программе – выступления управленцев и экспертов из Paper Planes, Яндекс, Циан, Контур, Райффайзен Банк и других компаний.
Трансляция конференции также будет доступна в онлайн-режиме.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала