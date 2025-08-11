Конференция InBetween 2025 состоится в Москве

https://ria.ru/20250811/konfereniya-2034527420.html
МОСКВА, 11 авг – Пресс-служба JUG Ru Group. Конференция InBetween 2025, посвященная оперативному искусству в менеджменте, состоится в московском пространстве "Весна" 8 сентября. Мероприятие организует компания JUG Ru Group.
Конференция ориентирована на топ-менеджеров, руководителей проектов и продуктов, а также собственников малого и среднего бизнеса, стремящихся к управлению через смысловую, процессную и организационную сборку, позволяющую действовать быстро и эффективно.
InBetween поднимает вопросы, с которыми сталкиваются руководители в повседневной практике: разрыв между стратегией и реализацией, буксующие решения, непрозрачные процессы и фреймворки, которые больше не работают. Участники обсудят, как выстраивать систему управления, в которой сложные проекты не разваливаются, а доходят до результата.
"Мы получаем все больше запросов от клиентов на контент об эффективности управленческих методов. Независимо от того, используется ли в компании классическое проектное управление, Agile или продуктовая модель, – все сталкиваются с тем, что идеи буксуют на исполнении, а ресурсы и сроки не совпадают с реальностью. InBetween — это площадка, где можно честно обсудить эти вызовы и найти работающие подходы", – подчеркнул продюсер конференции Алексей Федоров.
Среди ключевых тем конференции – принятие решений в условиях неопределенности, баланс между аналитикой и управленческой интуицией, адаптация планов, выстраивание командной ответственности.
В программе – выступления управленцев и экспертов из Paper Planes, Яндекс, Циан, Контур, Райффайзен Банк и других компаний.
Трансляция конференции также будет доступна в онлайн-режиме.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.