Российские бойцы уничтожили роботизированный комплекс ВСУ в ДНР - РИА Новости, 11.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 11.08.2025
Российские бойцы уничтожили роботизированный комплекс ВСУ в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск РФ в ДНР обнаружили и уничтожили отделение пехоты и наземный роботизированный транспортный комплекс ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны России. "В Донецкой Народной Республике в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами БПЛА "Южной" группировки войск был замечен наземный роботизированный транспортный комплекс, при помощи которого осуществлялось снабжение подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения. В ходе наблюдения за НРТК ВСУ также было вскрыто укрытие военнослужащих ВСУ, для которого пытались доставить провизию и боеприпасы" , - рассказали в ведомстве. Минобороны РФ подчеркнуло, что в результате действий расчетов БПЛА "Южной" группировки были уничтожены как роботизированное средство снабжения, так и укрытие с личным составом ВСУ.
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
