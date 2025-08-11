https://ria.ru/20250811/kompleks-2034634270.html
Российские бойцы уничтожили роботизированный комплекс ВСУ в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск РФ в ДНР обнаружили и уничтожили отделение пехоты и наземный роботизированный транспортный комплекс ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны России. "В Донецкой Народной Республике в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами БПЛА "Южной" группировки войск был замечен наземный роботизированный транспортный комплекс, при помощи которого осуществлялось снабжение подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения. В ходе наблюдения за НРТК ВСУ также было вскрыто укрытие военнослужащих ВСУ, для которого пытались доставить провизию и боеприпасы" , - рассказали в ведомстве. Минобороны РФ подчеркнуло, что в результате действий расчетов БПЛА "Южной" группировки были уничтожены как роботизированное средство снабжения, так и укрытие с личным составом ВСУ.
Российские бойцы уничтожили роботизированный комплекс ВСУ в ДНР
